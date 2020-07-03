https://ria.ru/20200703/1573868881.html
"Норникелю" поручили подготовить план повышения промбезопасности
Ростехнадзор потребовал от "Норникеля" конкретных практических мер в промышленной безопасности, план нужно подготовить в недельный срок, говорится в сообщении... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:46
2020-07-03T18:46
разлив дизельного топлива в норильске
алексей алешин
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
разлив дизельного топлива в норильске, алексей алешин, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), экономика