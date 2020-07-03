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"Норникелю" поручили подготовить план повышения промбезопасности
Ростехнадзор потребовал от "Норникеля" конкретных практических мер в промышленной безопасности, план нужно подготовить в недельный срок, говорится в сообщении... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:46
разлив дизельного топлива в норильске
алексей алешин
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
экономика
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353
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разлив дизельного топлива в норильске, алексей алешин, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), экономика

"Норникелю" поручили подготовить план повышения промбезопасности

18:46 03.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанкСотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ростехнадзор потребовал от "Норникеля" конкретных практических мер в промышленной безопасности, план нужно подготовить в недельный срок, говорится в сообщении ведомства.
Как указывается в релизе, ранее состоялось совещание Ростехнадзора и "Норникеля" под председательством главы ведомства Алексея Алёшина, посвященное вопросам взаимодействия в рамках мероприятий, направленных на повышение уровня промышленной безопасности опасных производственных объектов компании.
"С учетом обсуждения, было решено существенно доработать проект соглашения о взаимодействии, наполнив рамочный договор практическими пунктами, и подписать его после представления плана ПАО "Норильский никель" по комплексному урегулированию ситуации. Работу над документами Алексей Алёшин поручил закончить в недельный срок", - сообщил Ростехнадзор по итогам совещания.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
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Разлив дизельного топлива в НорильскеАлексей АлешинФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Экономика
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