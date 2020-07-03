"Норникелю" поручили подготовить план повышения промбезопасности

"С учетом обсуждения, было решено существенно доработать проект соглашения о взаимодействии, наполнив рамочный договор практическими пунктами, и подписать его после представления плана ПАО "Норильский никель" по комплексному урегулированию ситуации. Работу над документами Алексей Алёшин поручил закончить в недельный срок", - сообщил Ростехнадзор по итогам совещания.