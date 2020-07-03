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Росприроднадзор обвинил НТЭК в отсутствии плана на случай разлива нефти
Аварийный план мероприятий компании "НТЭК", допустившей утечку более 20 тонн нефтепродуктов в окружающую среду на ТЭЦ-3 в Норильске, не предполагал возможного... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:43
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, происшествия

Росприроднадзор обвинил НТЭК в отсутствии плана на случай разлива нефти

18:43 03.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Аварийный план мероприятий компании "НТЭК", допустившей утечку более 20 тонн нефтепродуктов в окружающую среду на ТЭЦ-3 в Норильске, не предполагал возможного нефтеразлива, говорится в заключении Росприроднадзора.
Росприроднадзор закончил проверку компании "НТЭК" по факту нефтеразлива.
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НТЭК обвинили в предоставлении недостоверной информации по ЧП в Норильске
"План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов Хранилища аварийного дизельного топлива ТЭЦ-3 АО "НТЭК" не предусматривает и не учитывает прогноза возможного розлива нефтепродуктов и влияния места расположения объекта на скорость распространения нефти и нефтепродуктов с учетом возможности их попадания в морские и речные акватории, во внутренние водоемы", - говорится в заключении.
Кроме того, на промышленной площадке ТЭЦ-3 не было дождевой и промышленной канализации для отведения загрязненных стоков.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НорильскПроисшествия
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