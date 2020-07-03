Росприроднадзор обвинил НТЭК в отсутствии плана на случай разлива нефти

"План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов Хранилища аварийного дизельного топлива ТЭЦ-3 АО "НТЭК" не предусматривает и не учитывает прогноза возможного розлива нефтепродуктов и влияния места расположения объекта на скорость распространения нефти и нефтепродуктов с учетом возможности их попадания в морские и речные акватории, во внутренние водоемы", - говорится в заключении.