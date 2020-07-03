Росприроднадзор обвинил НТЭК в отсутствии плана на случай разлива нефти

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Аварийный план мероприятий компании "НТЭК", допустившей утечку более 20 тонн нефтепродуктов в окружающую среду на ТЭЦ-3 в Норильске, не предполагал возможного нефтеразлива, говорится в заключении Росприроднадзора.
Росприроднадзор закончил проверку компании "НТЭК" по факту нефтеразлива.
"План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов Хранилища аварийного дизельного топлива ТЭЦ-3 АО "НТЭК" не предусматривает и не учитывает прогноза возможного розлива нефтепродуктов и влияния места расположения объекта на скорость распространения нефти и нефтепродуктов с учетом возможности их попадания в морские и речные акватории, во внутренние водоемы", - говорится в заключении.
Кроме того, на промышленной площадке ТЭЦ-3 не было дождевой и промышленной канализации для отведения загрязненных стоков.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.