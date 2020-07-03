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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573868456.html
ВОЗ не исключила наихудший сценарий после открытия границ
Если страны продолжат открываться без мер предосторожности от COVID-19, то ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию, заявил на брифинге Ассоциации... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:55
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571428787_0:0:3274:1842_1400x0_80_0_0_b1e82858bf45d00afef4cb678ee24e43.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, оон, в мире

ВОЗ не исключила наихудший сценарий после открытия границ

18:37 03.07.2020 (обновлено: 20:55 03.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЖЕНЕВА, 3 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Если страны продолжат открываться без мер предосторожности от COVID-19, то ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию, заявил на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Если страны продолжат открываться без возможности для систем здравоохранения справиться с ситуацией, то мы столкнемся с наихудшим сценарием", - сказал он.
По его словам, государства должны сфокусироваться на том, чтобы поддержать свою систему здравоохранения, чтобы справиться с возможным ростом новых случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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