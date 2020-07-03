https://ria.ru/20200703/1573868456.html
ВОЗ не исключила наихудший сценарий после открытия границ
Если страны продолжат открываться без мер предосторожности от COVID-19, то ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию, заявил на брифинге Ассоциации... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:37
2020-07-03T20:55
распространение нового коронавируса
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https://ria.ru/20200703/1573828723.html
2
весь мир
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, оон, в мире