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Супруга Зеленского выздоровела от коронавируса
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена выздоровела от коронавируса COVID-19, ее выписали из больницы, однако она продолжит лечение от... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
елена зеленская
здоровье - общество
воз
владимир зеленский
украина
в мире
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353
60
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коронавирус covid-19, елена зеленская, здоровье - общество, воз, владимир зеленский, украина, в мире

Супруга Зеленского выздоровела от коронавируса

18:33 03.07.2020
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© AP Photo / Sergei Grits Владимир Зеленский и его жена Елена
 Владимир Зеленский и его жена Елена
© AP Photo / Sergei Grits
КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена выздоровела от коронавируса COVID-19, ее выписали из больницы, однако она продолжит лечение от двухсторонней пневмонии дома, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.
Ранее у Зеленской выявили коронавирус, она сначала проходила лечение амбулаторно, позже ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Президент также прошел двухнедельную изоляцию, ни у него, ни у детей вирус не выявили.
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"Первая леди Украины Елена Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы. Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", - сообщил офис в Telegram.
Зеленский заявил, что уже в пятницу вечером вся семья соберется за одним столом. "Елена одолела COVID-19! Наконец сегодня вечером вся семья будет за одним столом", - написал он в Twitter.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 46,76 тысячи случаев COVID-19, скончались 1212 человек, 20,56 тысячи пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Елена ЗеленскаяЗдоровье - ОбществоВОЗВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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