Минобрнауки содействует расследованию хищения средств у министерства

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ оказывает содействие правоохранительным органам в расследовании хищения 40 миллионов рублей у министерства, в котором замешан высокопоставленный чиновник ведомства, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.