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Минобрнауки содействует расследованию хищения средств у министерства
Минобрнауки РФ оказывает содействие правоохранительным органам в расследовании хищения 40 миллионов рублей у министерства, в котором замешан высокопоставленный... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:31
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
ирина волк
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), ирина волк, происшествия

Минобрнауки содействует расследованию хищения средств у министерства

18:31 03.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ оказывает содействие правоохранительным органам в расследовании хищения 40 миллионов рублей у министерства, в котором замешан высокопоставленный чиновник ведомства, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Минобрнауки России оказывает со своей стороны все необходимое содействие", - заявили в пресс-службе.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила журналистам, что бизнесмен и высокопоставленный чиновник Минобрнауки России задержаны по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей.
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