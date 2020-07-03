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https://ria.ru/20200703/1573868154.html
Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 17,4 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 295, до 17445, всего с начала пандемии умерли 572 человека, сообщила в пятницу... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
молдавия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, молдавия, в мире

Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 17,4 тысячи

18:30 03.07.2020
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Ослабление карантинных мер в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 295, до 17445, всего с начала пандемии умерли 572 человека, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщили о 17,15 тысячи зарегистрированных случаях коронавируса, 560 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 295 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 17445. Всего 10,09 тысячи человек были вылечены, а 572 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
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