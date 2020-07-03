https://ria.ru/20200703/1573868154.html
Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 17,4 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 295, до 17445, всего с начала пандемии умерли 572 человека, сообщила в пятницу... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:30
2020-07-03T18:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571578438_0:252:3071:1979_1400x0_80_0_0_2bfa9b03ae036802f9b33dc1667971bb.jpg
https://ria.ru/20200703/1573867912.html
молдавия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571578438_0:252:3071:1979_1400x0_80_0_0_2bfa9b03ae036802f9b33dc1667971bb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571578438_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_992a4bde5ef00b6f52799c9d47d9f6f2.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571578438_1023:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_de423372ed76e4b809d0da4eb7c66226.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии
за сутки выросло на 295, до 17445, всего с начала пандемии умерли 572 человека, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщили о 17,15 тысячи зарегистрированных случаях коронавируса, 560 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 295 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 17445. Всего 10,09 тысячи человек были вылечены, а 572 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.