Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 17,4 тысячи

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 295 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 17445. Всего 10,09 тысячи человек были вылечены, а 572 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.