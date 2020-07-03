Около 1,3 млн вызовов поступило в московскую "Систему-112" за полгода

"Мы видим, что работа "Системы-112" эффективна и востребована, число звонков от граждан именно на единый номер растет. Если в 2012 году каждый день дежурили 10-15 операторов, которые принимали примерно 134 тысячи звонков ежегодно, то сегодня в смену выходят уже 50 специалистов. За прошлый год они приняли почти 2,7 миллиона вызовов, за первое полугодие этого года - уже около 1,3 миллиона", - отметил Бирюков.