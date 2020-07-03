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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Около 1,3 млн вызовов поступило в московскую "Систему-112" за полгода
Около 1,3 миллиона вызовов приняли специалисты московской "Системы-112" за первое полугодие 2020 года, сообщил журналистам заместитель мэра в правительстве... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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петр бирюков, москва

Около 1,3 млн вызовов поступило в московскую "Систему-112" за полгода

18:26 03.07.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Около 1,3 миллиона вызовов приняли специалисты московской "Системы-112" за первое полугодие 2020 года, сообщил журналистам заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"Мы видим, что работа "Системы-112" эффективна и востребована, число звонков от граждан именно на единый номер растет. Если в 2012 году каждый день дежурили 10-15 операторов, которые принимали примерно 134 тысячи звонков ежегодно, то сегодня в смену выходят уже 50 специалистов. За прошлый год они приняли почти 2,7 миллиона вызовов, за первое полугодие этого года - уже около 1,3 миллиона", - отметил Бирюков.
Заммэра добавил, что процесс приема и обработки вызовов регламентирован и автоматизирован.
"Оператор за одну минуту выясняет, что случилось, и немедленно передает информацию в экстренные службы для оказания помощи людям, попавшим в беду", - рассказал он.
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Бирюков также напомнил, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с 200 экстренными и аварийными службами города, а также со "Службами-112" Московской и Калужской областей.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
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