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Около 1,3 млн вызовов поступило в московскую "Систему-112" за полгода
Около 1,3 миллиона вызовов приняли специалисты московской "Системы-112" за первое полугодие 2020 года, сообщил журналистам заместитель мэра в правительстве... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:26
2020-07-03T18:26
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петр бирюков
москва
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7 495 645-6601
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петр бирюков, москва
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Около 1,3 миллиона вызовов приняли специалисты московской "Системы-112" за первое полугодие 2020 года, сообщил журналистам заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков
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"Мы видим, что работа "Системы-112" эффективна и востребована, число звонков от граждан именно на единый номер растет. Если в 2012 году каждый день дежурили 10-15 операторов, которые принимали примерно 134 тысячи звонков ежегодно, то сегодня в смену выходят уже 50 специалистов. За прошлый год они приняли почти 2,7 миллиона вызовов, за первое полугодие этого года - уже около 1,3 миллиона", - отметил Бирюков.
Заммэра добавил, что процесс приема и обработки вызовов регламентирован и автоматизирован.
"Оператор за одну минуту выясняет, что случилось, и немедленно передает информацию в экстренные службы для оказания помощи людям, попавшим в беду", - рассказал он.
Бирюков также напомнил, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с 200 экстренными и аварийными службами города, а также со "Службами-112" Московской и Калужской областей.