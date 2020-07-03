Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мать блогерши Анастасии Зубриной, также известной как Мать блогерши Анастасии Зубриной, также известной как Настя Тропицель , опубликовала в инстаграме ролик, снятый за два часа до гибели девушки на острове Бали

Как говорится в посте, это последнее видео, которое Зубрина записала перед смертью.

На кадрах девушка вместе с молодым человеком едут на спортивном мотоцикле.

"Настя в качестве пассажира, вроде бы все хорошо, она улыбается на этом видео", — написала мать погибшей, добавив, что "ничего не предвещало беды".

Женщина рассказала, что в тот день встала раньше обычного и хотела позвонить дочери, чтобы поддержать после ссоры с отцом, однако решила сделать это чуть позже. Через пару часов ей сообщили о смерти Зубриной.

"До сих пор думаю, а вдруг бы я позвонила и ничего бы этого не произошло", — отметила она.