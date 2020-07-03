https://ria.ru/20200703/1573867946.html
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
Мать блогерши Анастасии Зубриной, также известной как Настя Тропицель, опубликовала в инстаграме ролик, снятый за два часа до гибели девушки на острове Бали. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:24
2020-07-03T18:24
гибель россиянки на бали
анастасия тропицель
бали (остров)
индонезия
общество
происшествия
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https://ria.ru/20200623/1573333055.html
laskab2
Как объяснить мамашке, что детей надо воспитывать? Собственным примером. И беда пришла к ним в дом, когда дочка стала блогершой. Не специалистом, не инженером, ни кассиром... БЛОГЕРШЕЙ! Мамашки! Папашки! Будьте отцами и матерями. И детей воспитывайте, чтобы были людьми! А не блогерами.
29
игорь .
Раз шум есть, значи того стоит. Просто так люди шуметь не станут
10
12
бали (остров)
индонезия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибель россиянки на бали, анастасия тропицель, бали (остров), индонезия, общество, происшествия
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Мать блогерши Анастасии Зубриной, также известной как Настя Тропицель
, опубликовала в инстаграме ролик, снятый за два часа до гибели девушки на острове Бали
.
Как говорится в посте, это последнее видео, которое Зубрина записала перед смертью.
На кадрах девушка вместе с молодым человеком едут на спортивном мотоцикле.
"Настя в качестве пассажира, вроде бы все хорошо, она улыбается на этом видео", — написала мать погибшей, добавив, что "ничего не предвещало беды".
Женщина рассказала, что в тот день встала раньше обычного и хотела позвонить дочери, чтобы поддержать после ссоры с отцом, однако решила сделать это чуть позже. Через пару часов ей сообщили о смерти Зубриной.
"До сих пор думаю, а вдруг бы я позвонила и ничего бы этого не произошло", — отметила она.
О гибели Тропицель стало известно 21 июня. Как писали в соцсетях, девушка ехала на спортивном мотоцикле и врезалась в бордюр. Она скончалась на месте ДТП от полученной черепно-мозговой травмы.