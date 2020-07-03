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Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
Мать блогерши Анастасии Зубриной, также известной как Настя Тропицель, опубликовала в инстаграме ролик, снятый за два часа до гибели девушки на острове Бали. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:24
гибель россиянки на бали
анастасия тропицель
бали (остров)
индонезия
общество
происшествия
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29
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бали (остров)
индонезия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573264902_0:97:596:432_1400x0_80_0_0_f7d2fd31f8bee5024338106ecae1d00b.jpg
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60
гибель россиянки на бали, анастасия тропицель, бали (остров), индонезия, общество, происшествия

Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

18:24 03.07.2020
13212
© Фото : @nastyatropiНастя Тропицель
Настя Тропицель
© Фото : @nastyatropi
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мать блогерши Анастасии Зубриной, также известной как Настя Тропицель, опубликовала в инстаграме ролик, снятый за два часа до гибели девушки на острове Бали.
Как говорится в посте, это последнее видео, которое Зубрина записала перед смертью.
На кадрах девушка вместе с молодым человеком едут на спортивном мотоцикле.
"Настя в качестве пассажира, вроде бы все хорошо, она улыбается на этом видео", — написала мать погибшей, добавив, что "ничего не предвещало беды".
Женщина рассказала, что в тот день встала раньше обычного и хотела позвонить дочери, чтобы поддержать после ссоры с отцом, однако решила сделать это чуть позже. Через пару часов ей сообщили о смерти Зубриной.
"До сих пор думаю, а вдруг бы я позвонила и ничего бы этого не произошло", — отметила она.
О гибели Тропицель стало известно 21 июня. Как писали в соцсетях, девушка ехала на спортивном мотоцикле и врезалась в бордюр. Она скончалась на месте ДТП от полученной черепно-мозговой травмы.
Настя Тропицель
23 июня, 00:54
Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели
913759272
Обсудить 12
Гибель россиянки на БалиАнастасия ТропицельБали (остров)ИндонезияОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Как объяснить мамашке, что детей надо воспитывать? Собственным примером. И беда пришла к ним в дом, когда дочка стала блогершой. Не специалистом, не инженером, ни кассиром... БЛОГЕРШЕЙ! Мамашки! Папашки! Будьте отцами и матерями. И детей воспитывайте, чтобы были людьми! А не блогерами.
3 июля, 19:29
llaskab2
2310005
Раз шум есть, значи того стоит. Просто так люди шуметь не станут
3 июля, 20:09
и.игорь .
200008
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