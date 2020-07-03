ВОЗ проявляет осторожный оптимизм по поводу появления вакцины от COVID-19

"Как вы знаете, на данный момент у нас нет ни одной вакцины от коронавируса. Так что вопрос заключается в том, будет ли вообще у нас вакцина. Конечно, у нас должен быть оптимизм, но осторожный, так как это будет первая вакцина от коронавируса", - сказал он.