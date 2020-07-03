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ВОЗ проявляет осторожный оптимизм по поводу появления вакцины от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) испытывает осторожный оптимизм в отношении возможного появления вакцины от коронавируса, заявил на брифинге... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, здоровье - общество, воз, оон, в мире

ВОЗ проявляет осторожный оптимизм по поводу появления вакцины от COVID-19

18:23 03.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 3 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) испытывает осторожный оптимизм в отношении возможного появления вакцины от коронавируса, заявил на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Как вы знаете, на данный момент у нас нет ни одной вакцины от коронавируса. Так что вопрос заключается в том, будет ли вообще у нас вакцина. Конечно, у нас должен быть оптимизм, но осторожный, так как это будет первая вакцина от коронавируса", - сказал он.
По его словам, экспертов сейчас интересует вопрос, будет ли возможность для достаточного производства вакцины, когда она появится, чтобы предоставить ее всем странам.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗООНВ мире
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