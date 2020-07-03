Суд в Нидерландах разрешил заслушать эксперта "Алмаз-Антея" по делу MH17

Заседание суда в комплексе правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Суд в Суд в Нидерландах постановил приобщить к делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году выводы, сделанные в докладах по авиакатастрофе российской компанией " Алмаз-Антей ", заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на слушаниях в пятницу.

"Что касается (украинского полковника – ред.) Таренкова, а также эксперта "Алмаз-Антей", суд удовлетворил запросы на их допросы, чтобы была возможность расспросить о вероятности взрыва ракеты ЗРК "Бук" 9М38М1 рядом с самолетом", - сказал судья.

Он отметил, что суд считает возможным допросить этих экспертов по поводу правдоподобности сценария, согласно которому MH17 был сбит ЗРК "Бук".

"Суд разрешит назначить эксперта "Алмаз-Антей", чтобы он мог ответить на отчеты экспертов Нидерландского аэрокосмического центра... Кроме того, доклады "Алмаз-Антей" по MH17, переведенные на английский язык, должны быть приобщены к делу", - отметил Стинхейс.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко , российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.