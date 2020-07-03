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Суд в Нидерландах разрешил заслушать эксперта "Алмаз-Антея" по делу MH17
Суд в Нидерландах постановил приобщить к делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году выводы, сделанные в докладах по авиакатастрофе российской... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:29
mh17. расследование
предварительный доклад о причинах крушения mh17
концерн пво "алмаз-антей"
нидерланды
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
mh17. расследование, предварительный доклад о причинах крушения mh17, концерн пво "алмаз-антей", нидерланды, в мире

Суд в Нидерландах разрешил заслушать эксперта "Алмаз-Антея" по делу MH17

18:21 03.07.2020 (обновлено: 18:29 03.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаседание суда в комплексе правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Заседание суда в комплексе правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Суд в Нидерландах постановил приобщить к делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году выводы, сделанные в докладах по авиакатастрофе российской компанией "Алмаз-Антей", заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на слушаниях в пятницу.
"Что касается (украинского полковника – ред.) Таренкова, а также эксперта "Алмаз-Антей", суд удовлетворил запросы на их допросы, чтобы была возможность расспросить о вероятности взрыва ракеты ЗРК "Бук" 9М38М1 рядом с самолетом", - сказал судья.
Он отметил, что суд считает возможным допросить этих экспертов по поводу правдоподобности сценария, согласно которому MH17 был сбит ЗРК "Бук".
"Суд разрешит назначить эксперта "Алмаз-Антей", чтобы он мог ответить на отчеты экспертов Нидерландского аэрокосмического центра... Кроме того, доклады "Алмаз-Антей" по MH17, переведенные на английский язык, должны быть приобщены к делу", - отметил Стинхейс.
Заседание суда по делу о крушении Boeing MH17
Вчера, 15:47
Суд по делу MH17 отклонил запрос о расследовании смерти пилота Волошина
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Указатель комплекса правосудия Схипхол (Justice Complex Schiphol) в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоится суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
26 июня, 17:58
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Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Здание Justice Complex Schiphol в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоится суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
26 июня, 15:08
Обвинение не хочет расследовать причины незакрытия неба по делу MH17
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MH17. РасследованиеПредварительный доклад о причинах крушения MH17Концерн ПВО "Алмаз-Антей"НидерландыВ мире
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