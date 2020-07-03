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Москвич заявил о краже часов за 450 тысяч евро
Московская полиция проводит проверку сообщения о грабеже, в ходе которого мужчина лишился дорогих часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:19
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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москва, происшествия

Москвич заявил о краже часов за 450 тысяч евро

18:19 03.07.2020
456
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Московская полиция проводит проверку сообщения о грабеже, в ходе которого мужчина лишился дорогих часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"В 17:00 поступило сообщение в полицию, что на улице Мастеровой, 2/6 двое неизвестных нанесли мужчине телесные повреждения и отобрали часы, которые, с его слов, представляют большую материальную ценность", - сказал собеседник агентства.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, москвич подал в интернете объявление о продаже часов за 450 тысяч евро. На назначенной встрече произошёл грабеж.
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26 июня, 18:26
В гипермаркете Подольска мужчину ограбили почти на 130 тысяч рублей
6214054
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