Москвич заявил о краже часов за 450 тысяч евро

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Московская полиция проводит проверку сообщения о грабеже, в ходе которого мужчина лишился дорогих часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"В 17:00 поступило сообщение в полицию, что на улице Мастеровой, 2/6 двое неизвестных нанесли мужчине телесные повреждения и отобрали часы, которые, с его слов, представляют большую материальную ценность", - сказал собеседник агентства.