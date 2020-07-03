На украинско-польской границе возобновит работу еще один пункт пропуска

"Польские коллеги проинформировали Госпогранслужбу Украины о готовности восстановить пограничное движение в польской части автомобильного пункта пропуска "Будомеж-Грушев". Указанный пункт пропуска возобновляет свою работу с 1.00 (совпадает с мск - ред.) понедельника, 6 июля", - говорится в сообщении.

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня в том числе возобновилось внутреннее авиасообщение, разрешается полноценная работа мест общественного питания в большинстве регионов, а с 15 июня возобновилось международное авиасообщение.