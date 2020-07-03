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На украинско-польской границе возобновит работу еще один пункт пропуска
Пункт пропуска "Будомеж-Грушев" на польско-украинской границе возобновит работу с 6 июля, сообщается в пятницу на сайте Госпогранслужбы Украины. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:19
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, польша, украина, в мире

На украинско-польской границе возобновит работу еще один пункт пропуска

18:19 03.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Пункт пропуска "Будомеж-Грушев" на польско-украинской границе возобновит работу с 6 июля, сообщается в пятницу на сайте Госпогранслужбы Украины.
"Польские коллеги проинформировали Госпогранслужбу Украины о готовности восстановить пограничное движение в польской части автомобильного пункта пропуска "Будомеж-Грушев". Указанный пункт пропуска возобновляет свою работу с 1.00 (совпадает с мск - ред.) понедельника, 6 июля", - говорится в сообщении.
Правительство Украины еще 20 мая приняло решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС, в том числе с Польшей.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. 22 мая на Украине стартовал второй этап, на котором возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
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С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня в том числе возобновилось внутреннее авиасообщение, разрешается полноценная работа мест общественного питания в большинстве регионов, а с 15 июня возобновилось международное авиасообщение.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 46,76 тысячи случаев COVID-19, скончались 1212 человек, 20,56 тысячи пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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