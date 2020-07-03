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Глава МИД Пакистана заразился коронавирусом
Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши сообщил, что заразился коронавирусом. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:18
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, владимир балух, коронавирусы, мид пакистана‎, пакистан, в мире

Глава МИД Пакистана заразился коронавирусом

18:18 03.07.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши
Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июл – РИА Новости. Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши сообщил, что заразился коронавирусом.
"Сегодня днем я почувствовал небольшую температуру и немедленно начал карантин у себя дома. Сейчас у меня положительный тест на COVID-19. По милости Аллаха, я чувствую себя сильным и энергичным. Я буду продолжать выполнять свои обязанности из дома. Пожалуйста, молитесь за меня", - написал министр в Twitter.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Вчера, 09:34Распространение нового коронавируса
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Согласно последним данным, в Пакистане коронавирусом заразились более 223 тысяч человек, более 4,5 тысяч человек погибли.
Ранее коронавирус был выявлен у спикера Национального Собрания Асада Кайсера, губернатора провинции Синд Имрана Исмаила, лидера Пакистанской народной парии Саида Гани и министра железных дорог Шейха Рашида, все они выздоровели.
Ряд политиков в Пакистане погибли после заражения коронавирусом, в том числе бывший губернатор Белуджистана Сайед Фазаль Ага и министр по населенным пунктам провинции Синд Гулам Муртаза Балух.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Владимир БалухКоронавирусыМИД Пакистана‎ПакистанВ мире
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