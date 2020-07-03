В Саратовской области умер занимавшийся самолечением пациент с COVID-19

Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске

САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пациент с Пациент с коронавирусной инфекцией , который занимался самолечением, отказывался от госпитализации и в итоге поздно обратился за медицинской помощью, скончался в Саратовской области , общее число умерших увеличилось до 45, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе областного минздрава.

К 1 июля в области умерли 44 пациента с COVID-19.

"На 3 июля зарегистрирован 45-й случай. Мужчина 59 лет поступил крайне тяжелым, (находился) на ИВЛ несколько часов. Было позднее обращение (за медицинской помощью), имел место факт самолечения, отказ от госпитализации", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что у умершего пациента с коронавирусной инфекцией имелись сопутствующие заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда, постинфарктный кардиосклероз, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных, мозговых сосудов, артериальная гипертензия и ожирение второй степени.

Всего в регионе лабораторно подтверждено 6746 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3680 человек.