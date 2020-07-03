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В Саратовской области умер занимавшийся самолечением пациент с COVID-19
Пациент с коронавирусной инфекцией, который занимался самолечением, отказывался от госпитализации и в итоге поздно обратился за медицинской помощью, скончался в РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:15
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, саратовская область, общество

В Саратовской области умер занимавшийся самолечением пациент с COVID-19

18:15 03.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
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САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пациент с коронавирусной инфекцией, который занимался самолечением, отказывался от госпитализации и в итоге поздно обратился за медицинской помощью, скончался в Саратовской области, общее число умерших увеличилось до 45, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе областного минздрава.
К 1 июля в области умерли 44 пациента с COVID-19.
"На 3 июля зарегистрирован 45-й случай. Мужчина 59 лет поступил крайне тяжелым, (находился) на ИВЛ несколько часов. Было позднее обращение (за медицинской помощью), имел место факт самолечения, отказ от госпитализации", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что у умершего пациента с коронавирусной инфекцией имелись сопутствующие заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда, постинфарктный кардиосклероз, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных, мозговых сосудов, артериальная гипертензия и ожирение второй степени.
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Всего в регионе лабораторно подтверждено 6746 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3680 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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