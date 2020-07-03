Онищенко объяснил низкое число онкозаболеваний в некоторых регионах

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Наименьшее число новых случаев онкологических заболеваний в Дагестане, Ингушетии и Чечне может быть обусловлено тем, что там живет много молодежи, заявил РИА Новости академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Наименьшее число новых случаев онкологических заболеваний в Дагестане, Ингушетии и Чечне может быть обусловлено тем, что там живет много молодежи, заявил РИА Новости академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко

Ранее в статистическом сборнике Минздрава РФ были опубликованы данные, согласно которым наибольшее число новых случаев онкозаболеваний в России в 2019 году из расчета на 100 тысяч населения зарегистрировано в Архангельской области - 566,2, Брянской области - 556,2 и Сахалинской области – 550,2. Наименьшее число новых заболевших зафиксировано в Дагестане – 163,6, Чеченской республике – 164,2 и в республике Ингушетия – 176,5.

"Структура возрастная этих республик, она резко сдвинута в сторону молодого поколения. Удельный вес молодых возрастных групп там на порядок выше, чем в Москве. В Москве где-то 40% населения старшей группы, выше 60 лет, а там наоборот. Там каждая семья - это 5-10 детей", - сказал Онищенко РИА Новости.

Он отметил, что на статистику могла повлиять и выявляемость заболеваний. Депутат выразил мнение, что в Дагестане выявляемость может быть хуже, чем в Архангельской области или на Сахалине , который хорошо оснащен современной диагностической аппаратурой.

"В Брянской области - это у нас там, где было чернобыльское выпадение осадков. Там есть большая площадь территории, мы там даже выселяли людей из населенных пунктов. Зона отчуждения была", - сказал Онищенко, комментируя данные Минздрава.

Он подчеркнул, что на протяжении примерно десяти лет после Чернобыльской аварии на землях, где произошло выпадение долгоживущих радионуклидов, было запрещено выращивать картошку и есть ее, хотя сейчас, благодаря той санации, которая была проведена, ее разрешают не только выращивать, но и продавать в других регионах.