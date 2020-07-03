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Онищенко объяснил низкое число онкозаболеваний в некоторых регионах
Наименьшее число новых случаев онкологических заболеваний в Дагестане, Ингушетии и Чечне может быть обусловлено тем, что там живет много молодежи, заявил РИА... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:14
россия
онкология
сахалин
геннадий онищенко
архангельская область
брянская область
общество
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россия, онкология, сахалин, геннадий онищенко, архангельская область, брянская область, общество

Онищенко объяснил низкое число онкозаболеваний в некоторых регионах

18:14 03.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Наименьшее число новых случаев онкологических заболеваний в Дагестане, Ингушетии и Чечне может быть обусловлено тем, что там живет много молодежи, заявил РИА Новости академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
Ранее в статистическом сборнике Минздрава РФ были опубликованы данные, согласно которым наибольшее число новых случаев онкозаболеваний в России в 2019 году из расчета на 100 тысяч населения зарегистрировано в Архангельской области - 566,2, Брянской области - 556,2 и Сахалинской области – 550,2. Наименьшее число новых заболевших зафиксировано в Дагестане – 163,6, Чеченской республике – 164,2 и в республике Ингушетия – 176,5.
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"Структура возрастная этих республик, она резко сдвинута в сторону молодого поколения. Удельный вес молодых возрастных групп там на порядок выше, чем в Москве. В Москве где-то 40% населения старшей группы, выше 60 лет, а там наоборот. Там каждая семья - это 5-10 детей", - сказал Онищенко РИА Новости.
Он отметил, что на статистику могла повлиять и выявляемость заболеваний. Депутат выразил мнение, что в Дагестане выявляемость может быть хуже, чем в Архангельской области или на Сахалине, который хорошо оснащен современной диагностической аппаратурой.
Брянской области - это у нас там, где было чернобыльское выпадение осадков. Там есть большая площадь территории, мы там даже выселяли людей из населенных пунктов. Зона отчуждения была", - сказал Онищенко, комментируя данные Минздрава.
Он подчеркнул, что на протяжении примерно десяти лет после Чернобыльской аварии на землях, где произошло выпадение долгоживущих радионуклидов, было запрещено выращивать картошку и есть ее, хотя сейчас, благодаря той санации, которая была проведена, ее разрешают не только выращивать, но и продавать в других регионах.
Всего в 2019 году в России был зарегистрирован 640 391 случай заболевания раком, в среднем заболеваемость на 100 тысяч населения по стране составляет 436,3, отмечается в статистическом сборнике Минздрава РФ.
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