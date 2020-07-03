Минпромторг поддержит экспорт рентгеновского оборудования из КБР

"У нас сегодня была возможность посетить предприятие, которое производит рентгены, оно имеет серьезный потенциал для развития. Мы договорились, что включим его в программы по развитию радиоэлектроники. В том числе мы проговорили возможности экспорта. У коллег уже есть опыт по поставке в ближнее зарубежье, но я считаю, что сегодня они вышли на тот уровень, чтобы использовать наши инструменты поддержки в рамках нацпроекта "Развитие международной кооперации и экспорта". Мы будем поддерживать это направление", - сказал он.