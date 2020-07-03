Минпромторг поддержит экспорт рентгеновского оборудования из КБР

НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Минпромторг России намерен оказать поддержку производящему рентгеновское оборудование предприятию "Севкаврентген-Д" из Кабардино-Балкарии в поставках его продукции за рубеж, заявил глава министерства Денис Мантуров журналистам в пятницу в Нальчике во время рабочего визита в республику.
"У нас сегодня была возможность посетить предприятие, которое производит рентгены, оно имеет серьезный потенциал для развития. Мы договорились, что включим его в программы по развитию радиоэлектроники. В том числе мы проговорили возможности экспорта. У коллег уже есть опыт по поставке в ближнее зарубежье, но я считаю, что сегодня они вышли на тот уровень, чтобы использовать наши инструменты поддержки в рамках нацпроекта "Развитие международной кооперации и экспорта". Мы будем поддерживать это направление", - сказал он.
Чиновник добавил, что поддержка будет осуществляться через институт торговых представительств России, которых сейчас в мире 59. "Сейчас активно подключим торгпредства, Российский экспортный центр для того, чтобы коллегам оказать максимальную поддержку", - подчеркнул министр.
Завод "Севкаврентген" был образован в 1958 году в Майском районе Кабардино-Балкарии для производства рентгеновских аппаратов диагностического и терапевтического назначения. Первый рентгеновский аппарат был собран в конце 1959 года. В октябре 2008 года предприятие было переименовано в ООО "Севкаврентген-Д", основное направление его деятельности - производство широкого спектра медицинского рентгеновского оборудования.