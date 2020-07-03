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Минпромторг поддержит экспорт рентгеновского оборудования из КБР
Минпромторг России намерен оказать поддержку производящему рентгеновское оборудование предприятию "Севкаврентген-Д" из Кабардино-Балкарии в поставках его... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:07
российский экспортный центр
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
майский район
нальчик
экономика
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майский район
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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60
российский экспортный центр, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), майский район, нальчик, экономика

Минпромторг поддержит экспорт рентгеновского оборудования из КБР

18:07 03.07.2020
67
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Минпромторг России намерен оказать поддержку производящему рентгеновское оборудование предприятию "Севкаврентген-Д" из Кабардино-Балкарии в поставках его продукции за рубеж, заявил глава министерства Денис Мантуров журналистам в пятницу в Нальчике во время рабочего визита в республику.
"У нас сегодня была возможность посетить предприятие, которое производит рентгены, оно имеет серьезный потенциал для развития. Мы договорились, что включим его в программы по развитию радиоэлектроники. В том числе мы проговорили возможности экспорта. У коллег уже есть опыт по поставке в ближнее зарубежье, но я считаю, что сегодня они вышли на тот уровень, чтобы использовать наши инструменты поддержки в рамках нацпроекта "Развитие международной кооперации и экспорта". Мы будем поддерживать это направление", - сказал он.
Чиновник добавил, что поддержка будет осуществляться через институт торговых представительств России, которых сейчас в мире 59. "Сейчас активно подключим торгпредства, Российский экспортный центр для того, чтобы коллегам оказать максимальную поддержку", - подчеркнул министр.
Завод "Севкаврентген" был образован в 1958 году в Майском районе Кабардино-Балкарии для производства рентгеновских аппаратов диагностического и терапевтического назначения. Первый рентгеновский аппарат был собран в конце 1959 года. В октябре 2008 года предприятие было переименовано в ООО "Севкаврентген-Д", основное направление его деятельности - производство широкого спектра медицинского рентгеновского оборудования.
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Российский экспортный центрДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Майский районНальчикЭкономика
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