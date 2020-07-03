В Тюменской области продлили режим повышенной готовности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Режим повышенной готовности в Тюменской области из-за COVID-19 продлен до 21 июля, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Решение о продлении режима повышенной готовности в регионе принято оперативным штабом по коронавирусу. Соответствующие изменения в постановление областного правительства № 120-п внесены 3 июля", - говорится в сообщении.
В Тюменской области действует обязательный для всех масочный режим, который жители региона обязаны соблюдать при нахождении в общественных местах. В связи с этим транспортные компании обязаны с 6 июля обеспечить информирование пассажиров о невозможности совершения поездок на общественном транспорте без использования санитарно-гигиенических масок, а с 8 июля - не допускать нахождение в транспортном средстве лиц без надетых санитарно-гигиенических масок, указано в обновленном постановлении.
С 3 июля жителям региона разрешено посещать пляжи и термальные источники на открытом воздухе, специально оборудованные и пригодные для организованного отдыха и купания, открытые для использования в соответствии с законодательством РФ и Тюменской области. Принимать посетителей они могут при условии создания всех условий для соблюдения социальной дистанции и предписанных Роспотребнадзором требований, уточняет штаб.
Граждане старше 65 лет и больные хроническими заболеваниями по-прежнему обязаны соблюдать самоизоляцию.
В регионе на сегодняшний день выявлено 3316 случаев заболевания, 18 пациентов скончались, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.