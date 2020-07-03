В Тюменской области продлили режим повышенной готовности

В Тюменской области действует обязательный для всех масочный режим, который жители региона обязаны соблюдать при нахождении в общественных местах. В связи с этим транспортные компании обязаны с 6 июля обеспечить информирование пассажиров о невозможности совершения поездок на общественном транспорте без использования санитарно-гигиенических масок, а с 8 июля - не допускать нахождение в транспортном средстве лиц без надетых санитарно-гигиенических масок, указано в обновленном постановлении.