Великобритания отменит карантин для прибывающих из ряда стран

ЛОНДОН, 3 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания опубликовала список стан, жители которых будут освобождены от обязательного карантина по прибытии в Англию - в него не вошли Россия, США Бразилия и популярный в Британии курорт Португалия

"С 10 июля 2020 года, если только вы не посещали или не останавливались в течение 14 предыдущих дней в любой другой стране, от прибывающих из перечисленных в списке стран пассажиров не потребуется помещаться себя в самоизоляцию после приезда в Англию", - говорится в сообщении британского минтранса.

Уэльса и Северной Ирландии. Собственные списки "бескарантинных" стран должны составить и опубликовать власти регионов: Шотландии

Правительство пообещало в будущем дополнять список.

Карантин в связи с пандемией COVID-19 был введен в Британии 23 марта. С середины июня власти постепенно ослабляют некоторые ограничительные меры, однако по-прежнему гражданам рекомендовано работать дома и отказаться от поездок по стране и за границу без лишней необходимости. Представленный минтрансом в пятницу список позволит значительному числу британцев провести отпуск за границей. Теперь МИД страны должен внести соответствующие коррективы в рекомендации по выезду из страны.

До 10 июля все прибывающие в Британию должны соблюдать 14-дневный карантин. Нарушение этого правила карается штрафом до тысячи фунтов стерлингов.