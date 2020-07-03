https://ria.ru/20200703/1573866812.html
Замглавы Минобрнауки задержали по делу о хищении 40 миллионов рублей
Следствие просит арестовать на два месяца замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич по делу о хищении 40 миллионов рублей, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:01
2020-07-03T23:19
ирина волк
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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Сергей К
Условный срок? Подписка? А если серьёзно, то может конфискация и срок? Владимир Владимирович, я вам поверил, когда попросили. Действуйте.
202
Александр Петров
Путин после принятия поправок, решил сделать вид что он борется с взяточничеством и казнокрадством🤷♂️браво
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ирина волк, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия