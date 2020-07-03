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Замглавы Минобрнауки задержали по делу о хищении 40 миллионов рублей
Следствие просит арестовать на два месяца замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич по делу о хищении 40 миллионов рублей, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T23:19
ирина волк
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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Путин после принятия поправок, решил сделать вид что он борется с взяточничеством и казнокрадством🤷‍♂️браво
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ирина волк, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия

Замглавы Минобрнауки задержали по делу о хищении 40 миллионов рублей

18:01 03.07.2020 (обновлено: 23:19 03.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкМарина Лукашевич
Марина Лукашевич
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Марина Лукашевич. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Следствие просит арестовать на два месяца замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич по делу о хищении 40 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева.
Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк, не называя имен задержанных, сообщила, что бизнесмена и чиновника Минобрнауки подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, предпринимательница в 2016 году получила от министерства подряд и заключила договоры с подконтрольными ИП.
Полностью выполнять контрактные обязательства она не собиралась.
Результаты работ, не соответствующие условиям договоров, принимал сообщник — чиновник из министерства.
В МВД добавили, что у задержанных прошли уже более 30 обысков.
Как сообщили РИА Новости в Минобрнауки, ведомство оказывает содействие в расследовании.
Статуя Фемиды
25 июня, 14:06
Суд дал 9 лет колонии ростовчанину за хищение 600 млн руб дольщиков
9768852226643
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Ирина ВолкМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
Популярные комментарии
Условный срок? Подписка? А если серьёзно, то может конфискация и срок? Владимир Владимирович, я вам поверил, когда попросили. Действуйте.
3 июля, 18:53
СКСергей К
131621206
Путин после принятия поправок, решил сделать вид что он борется с взяточничеством и казнокрадством🤷‍♂️браво
3 июля, 18:54
А Александр Петров
14300035
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