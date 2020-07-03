НТЭК обвинили в предоставлении недостоверной информации по ЧП в Норильске

"В ходе проверки было установлено, что АО "НТЭК" допустило нарушение общих требований природоохранного законодательства, в частности, при осуществлении хозяйственной деятельности представило недостоверную информацию в декларации о воздействии на окружающую среду", - говорится в заключении.