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НТЭК обвинили в предоставлении недостоверной информации по ЧП в Норильске
Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК), на промышленной площадке которой произошёл разлив 21 тонны нефтепродуктов, представляла недостоверную... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:44
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия

НТЭК обвинили в предоставлении недостоверной информации по ЧП в Норильске

17:59 03.07.2020 (обновлено: 18:44 03.07.2020)
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© Фото : МЧС РФРаботы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК), на промышленной площадке которой произошёл разлив 21 тонны нефтепродуктов, представляла недостоверную информацию о воздействии предприятия на окружающую среду, говорится в заключении Росприроднадзора по факту ЧП в Норильске.
"В ходе проверки было установлено, что АО "НТЭК" допустило нарушение общих требований природоохранного законодательства, в частности, при осуществлении хозяйственной деятельности представило недостоверную информацию в декларации о воздействии на окружающую среду", - говорится в заключении.
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Как уточняется в сообщении, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования завершила внеплановую выездную проверку в отношении акционерного общества "Норильско-Таймырская энергетическая компания".
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НорильскПроисшествия
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