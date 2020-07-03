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Число погибших из-за ливней на юго-западе Китая достигло 19
По меньшей мере 19 человек погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в результате проливных дождей в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:58
сычуань
китай
происшествия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
сычуань, китай, происшествия, в мире

Число погибших из-за ливней на юго-западе Китая достигло 19

17:58 03.07.2020
176
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль медицинской помощи в Китае
Автомобиль медицинской помощи в Китае
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Автомобиль медицинской помощи в Китае. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. По меньшей мере 19 человек погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в результате проливных дождей в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает в пятницу агентство Синьхуа со ссылкой на заявление правительства.
Ранее сообщалось о 12 погибших и 10 пропавших без вести.
Сообщается, что в пострадавшем районе развернуты сотрудники полиции, пожарные, медицинский персонал и сотрудники других организаций, которые ведут работы по спасению и ликвидации последствий стихийных бедствий. Людям, пострадавшим от стихии, раздают минеральную воду, рис, и другие необходимые для жизни предметы.
Ранее сообщалось, что ливень, обрушившийся на уезд Мяньнин 26 июня, привел к наводнению в городе Ихай. В зоне стихийного бедствия находятся почти 10 тысяч человек, в общей сложности свыше 7700 местных жителей были эвакуированы.
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СычуаньКитайПроисшествияВ мире
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