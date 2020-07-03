https://ria.ru/20200703/1573866468.html
На Норильской ТЭЦ, где вылилось топливо, не было ливневки и канализации
Промышленная площадка ТЭЦ-3 в Норильске, где произошел аварийный разлив 31 тонны нефтепродуктов, не была оборудована дождевой и промышленной канализацией для... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:56
2020-07-03T18:23
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Промышленная площадка ТЭЦ-3 в Норильске
, где произошел аварийный разлив 31 тонны нефтепродуктов, не была оборудована дождевой и промышленной канализацией для отведения загрязненных стоков, говорится в заключении Росприроднадзора
.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования завершила внеплановую выездную проверку в отношении акционерного общества "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (АО "НТЭК").
"Было выявлено, что на промышленной площадке отсутствует производственная и дождевая канализация, не обеспечивается удаление и очистка загрязненных, технологических, смывных и других сточных вод", - говорится в заключении.
Кроме того, АО "НТЭК" не содержало в исправном состоянии оборудование, не проводило мероприятий по предотвращению разливов нефти и нефтепродуктов.
"По результатам проверки руководству АО "НТЭК" выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований природоохранного законодательства", - говорится в заключении.
В конце мая на норильской ТЭЦ-3, принадлежащей АО "НТЭК", произошел разлив более 20 тысяч тонн нефтепродуктов, попавших на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино. В настоящее время продолжается ликвидация последствий аварии.