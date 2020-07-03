На Норильской ТЭЦ, где вылилось топливо, не было ливневки и канализации

Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Архивное фото

Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Промышленная площадка ТЭЦ-3 в Промышленная площадка ТЭЦ-3 в Норильске , где произошел аварийный разлив 31 тонны нефтепродуктов, не была оборудована дождевой и промышленной канализацией для отведения загрязненных стоков, говорится в заключении Росприроднадзора

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования завершила внеплановую выездную проверку в отношении акционерного общества "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (АО "НТЭК").

"Было выявлено, что на промышленной площадке отсутствует производственная и дождевая канализация, не обеспечивается удаление и очистка загрязненных, технологических, смывных и других сточных вод", - говорится в заключении.

Кроме того, АО "НТЭК" не содержало в исправном состоянии оборудование, не проводило мероприятий по предотвращению разливов нефти и нефтепродуктов.

"По результатам проверки руководству АО "НТЭК" выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований природоохранного законодательства", - говорится в заключении.