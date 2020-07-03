Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573866468.html
На Норильской ТЭЦ, где вылилось топливо, не было ливневки и канализации
Промышленная площадка ТЭЦ-3 в Норильске, где произошел аварийный разлив 31 тонны нефтепродуктов, не была оборудована дождевой и промышленной канализацией для... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:23
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886844_0:26:552:337_1400x0_80_0_0_06433c03ac1ab7160d6e45117b9bfca7.jpg
https://ria.ru/20200702/1573787044.html
https://ria.ru/20200703/1573866654.html
1
норильск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886844_0:26:552:337_1400x0_80_0_0_06433c03ac1ab7160d6e45117b9bfca7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886844_42:0:511:352_1400x0_80_0_0_b262500e42e96e8691dd70d26a034394.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886844_188:0:540:352_1400x0_80_0_0_a9b5178b62031881a42e7be4e98aa045.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия

На Норильской ТЭЦ, где вылилось топливо, не было ливневки и канализации

17:56 03.07.2020 (обновлено: 18:23 03.07.2020)
251
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Промышленная площадка ТЭЦ-3 в Норильске, где произошел аварийный разлив 31 тонны нефтепродуктов, не была оборудована дождевой и промышленной канализацией для отведения загрязненных стоков, говорится в заключении Росприроднадзора.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования завершила внеплановую выездную проверку в отношении акционерного общества "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (АО "НТЭК").
"Было выявлено, что на промышленной площадке отсутствует производственная и дождевая канализация, не обеспечивается удаление и очистка загрязненных, технологических, смывных и других сточных вод", - говорится в заключении.
Кроме того, АО "НТЭК" не содержало в исправном состоянии оборудование, не проводило мероприятий по предотвращению разливов нефти и нефтепродуктов.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
2 июля, 12:59
Почти 130 линий бонов установили на водоемах около Норильска
"По результатам проверки руководству АО "НТЭК" выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований природоохранного законодательства", - говорится в заключении.
В конце мая на норильской ТЭЦ-3, принадлежащей АО "НТЭК", произошел разлив более 20 тысяч тонн нефтепродуктов, попавших на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино. В настоящее время продолжается ликвидация последствий аварии.
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
Вчера, 17:59
НТЭК обвинили в предоставлении недостоверной информации по ЧП в Норильске
2110121
Обсудить 1
Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НорильскПроисшествия
Рекомендуем
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
НТЭК обвинили в предоставлении недостоверной информации по ЧП в Норильске
Автомобиль медицинской помощи в Китае
Число погибших из-за ливней на юго-западе Китая достигло 19
Автомобиль Следственного комитета РФ
Дело астраханки, обвиняемой в истязании дочери, передали в суд
Защитная маска на городском пляже Алимос в пригороде Афин
Прибывшая из Швеции туристка с коронавирусом сутки гуляла по Афинам
24 февраля 2012. Старший вице-президент Центра политических исследований России Евгений Бужинский
Генерал объяснил выход США из ДРСМД
Марина Лукашевич
Замглавы Минобрнауки задержали по делу о хищении 40 миллионов рублей
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин предложил группе по Конституции мониторить реализацию ее положений
Актер Михаил Ефремов
Эксперт оценил последствия отказа Ефремова признать вину в ДТП
Сотрудник полиции
Москвич заявил о краже часов за 450 тысяч евро
Андрей Кулаков
Адвокат сообщил о ходе дела экс-главы Раменского района
Заседание суда в комплексе правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Суд в Нидерландах разрешил заслушать эксперта "Алмаз-Антея" по делу MH17
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Раскрыто новое опасное свойство коронавируса
Автомобиль Следственного комитета РФ
Бывший тренер, надругавшийся над девятью детьми, пойдет под суд
Геннадий Онищенко
Онищенко объяснил низкое число онкозаболеваний в некоторых регионах
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Россияне не пострадали в ходе беспорядков в Эфиопии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Премьер Японии распорядился оказать помощь при эвакуации из-за ливней
03:51Глава Group-IB назвал три главные киберугрозы на ближайшее десятилетие
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
Лента новостейМолния