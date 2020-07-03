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Дело астраханки, обвиняемой в истязании дочери, передали в суд
Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жительницы Астраханской области, обвиняемой в том, что она в пьяном виде била и кусала за лицо свою... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:54
следственный комитет россии (ск рф)
астраханская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), астраханская область, происшествия

Дело астраханки, обвиняемой в истязании дочери, передали в суд

17:54 03.07.2020
260
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жительницы Астраханской области, обвиняемой в том, что она в пьяном виде била и кусала за лицо свою четырехмесячную дочь, сообщает СУСК России по региону.
По версии следствия, в мае 2020 года 21-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя в квартире, била свою четырехмесячную дочь руками по голове и телу, а также кусала ее за лицо.
Уголовное дело было возбуждено по статье об истязании. Женщину заключили под домашний арест.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении.
Решается вопрос о лишении обвиняемой родительских прав.
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