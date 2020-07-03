https://ria.ru/20200703/1573866181.html
Хабриева: в России должна формироваться новая управленческая культура
В России должна формироваться новая управленческая культура в соответствии с обновленной конституцией, заявила РИА Новости сопредседатель рабочей группы по... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:50
2020-07-03T17:50
голосование по поправкам в конституцию
талия хабриева
общество
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https://ria.ru/20200703/1573863723.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156353/78/1563537807_0:173:2805:1751_1400x0_80_0_0_bc27c6f08f62c7ec30599e2bb79898f8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
талия хабриева, общество