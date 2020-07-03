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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Хабриева: в России должна формироваться новая управленческая культура
В России должна формироваться новая управленческая культура в соответствии с обновленной конституцией, заявила РИА Новости сопредседатель рабочей группы по... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:50
голосование по поправкам в конституцию
талия хабриева
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156353/78/1563537807_0:173:2805:1751_1400x0_80_0_0_bc27c6f08f62c7ec30599e2bb79898f8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
талия хабриева, общество

Хабриева: в России должна формироваться новая управленческая культура

17:50 03.07.2020
51
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТалия Хабриева
Талия Хабриева
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Талия Хабриева. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В России должна формироваться новая управленческая культура в соответствии с обновленной конституцией, заявила РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к основному закону Талия Хабриева.
"Новая управленческая культура должна формироваться. В соответствии с обновленной конституцией. Мы к этому готовы", - сказала Хабриева.
Она обратила внимание, что в стране сформировался новый критерий эффективности органов госвласти - социальное благополучие, социальный комфорт человека. По ее словам, этот аспект охватывает более широкий круг отношений, связанных с реализацией конституционных норм. Так, это напрямую затрагивает конкретную повседневную деятельность органов власти.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
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Голосование по поправкам в КонституциюТалия ХабриеваОбщество
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