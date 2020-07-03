Хабриева: в России должна формироваться новая управленческая культура

"Новая управленческая культура должна формироваться. В соответствии с обновленной конституцией. Мы к этому готовы", - сказала Хабриева.

Она обратила внимание, что в стране сформировался новый критерий эффективности органов госвласти - социальное благополучие, социальный комфорт человека. По ее словам, этот аспект охватывает более широкий круг отношений, связанных с реализацией конституционных норм. Так, это напрямую затрагивает конкретную повседневную деятельность органов власти.