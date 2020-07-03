Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573866089.html
Россияне не пострадали в ходе беспорядков в Эфиопии
Россияне не пострадали в ходе беспорядков после убийства певца в Эфиопии, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:01
аддис-абеба
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
эфиопия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640315_80:0:2841:1553_1400x0_80_0_0_cd2efa1b28f45b7a981a6f28fe31b81a.jpg
https://ria.ru/20200703/1573821683.html
аддис-абеба
россия
эфиопия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640315_80:0:2841:1553_1400x0_80_0_0_cd2efa1b28f45b7a981a6f28fe31b81a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640315_143:0:2874:2048_1400x0_80_0_0_42a4be812c8df3023c4490b3d9e09b48.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640315_79:0:2127:2048_1400x0_80_0_0_6d0c7649a380916b0063449a76958378.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аддис-абеба, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), эфиопия, в мире

Россияне не пострадали в ходе беспорядков в Эфиопии

17:48 03.07.2020 (обновлено: 18:01 03.07.2020)
216
© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россияне не пострадали в ходе беспорядков после убийства певца в Эфиопии, говорится в сообщении МИД РФ.
По меньшей мере 81 человек погиб во время протестов в регионе Оромия в Эфиопии после того, как в столице Аддис-Абебе был убит популярный певец Хачалу Хундесса. Знаменитый своими политическими песнями, Хундесса воспринимался как рупор народа оромо в годы антиправительственных протестов, которые привели к власти премьер-министра Абия Ахмеда Али в 2018 году. В понедельник ночью певца застрелили.
"По информации посольства России в Аддис-Абебе, российских граждан среди пострадавших нет", - говорится в сообщении МИД.
В ведомстве также заявили, что с озабоченностью восприняли сообщения о массовых беспорядках в Аддис-Абебе, поводом для которых стало убийство певца.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, сочувствие пострадавшим. Рассчитываем, что эфиопские правоохранительные органы, обеспечивающие стабильность в столице, расследуют и привлекут к ответственности виновных в совершении преступлений", - говорится в сообщении.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Вчера, 01:53
Генсек ООН просит стороны в Эфиопии не нагнетать напряженность
200002
Обсудить 0
Аддис-АбебаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЭфиопияВ мире
Рекомендуем
Наплыв туристов в Пальма-де-Майорке, Испания. 12 августа 2017
В разных странах подсчитали потери туротрасли и пытаются восстановить ее
Автомобиль Следственного комитета РФ
Дело астраханки, обвиняемой в истязании дочери, передали в суд
Защитная маска на городском пляже Алимос в пригороде Афин
Прибывшая из Швеции туристка с коронавирусом сутки гуляла по Афинам
24 февраля 2012. Старший вице-президент Центра политических исследований России Евгений Бужинский
Генерал объяснил выход США из ДРСМД
Автомобиль медицинской помощи в Китае
Число погибших из-за ливней на юго-западе Китая достигло 19
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Россия направила Никарагуа тест-системы для диагностики COVID-19
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6108
Жан Кастекс
Эксперты прокомментировали назначение нового премьера Франции
Андрей Кулаков
Адвокат сообщил о ходе дела экс-главы Раменского района
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
На Норильской ТЭЦ, где вылилось топливо, не было ливневки и канализации
Вильнюс
Литва передала России ноту из-за информации по нефтедобывающей платформе
Флаги Кипра и Греции
Греция и Кипр заявили о создании "дипломатического фронта" против Турции
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Раскрыто новое опасное свойство коронавируса
Актер Михаил Ефремов
Эксперт оценил последствия отказа Ефремова признать вину в ДТП
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Два города на востоке Казахстана закроют на карантин из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Премьер Японии распорядился оказать помощь при эвакуации из-за ливней
03:51Глава Group-IB назвал три главные киберугрозы на ближайшее десятилетие
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
Лента новостейМолния