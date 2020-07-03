Россияне не пострадали в ходе беспорядков в Эфиопии

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россияне не пострадали в ходе беспорядков после убийства певца в Россияне не пострадали в ходе беспорядков после убийства певца в Эфиопии , говорится в сообщении МИД РФ.

По меньшей мере 81 человек погиб во время протестов в регионе Оромия в Эфиопии после того, как в столице Аддис-Абебе был убит популярный певец Хачалу Хундесса. Знаменитый своими политическими песнями, Хундесса воспринимался как рупор народа оромо в годы антиправительственных протестов, которые привели к власти премьер-министра Абия Ахмеда Али в 2018 году. В понедельник ночью певца застрелили.

"По информации посольства России в Аддис-Абебе, российских граждан среди пострадавших нет", - говорится в сообщении МИД.

В ведомстве также заявили, что с озабоченностью восприняли сообщения о массовых беспорядках в Аддис-Абебе, поводом для которых стало убийство певца.