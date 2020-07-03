https://ria.ru/20200703/1573866089.html
Россияне не пострадали в ходе беспорядков в Эфиопии
Россияне не пострадали в ходе беспорядков после убийства певца в Эфиопии, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:48
2020-07-03T18:01
аддис-абеба
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
эфиопия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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аддис-абеба, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), эфиопия, в мире
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Россияне не пострадали в ходе беспорядков после убийства певца в Эфиопии
, говорится в сообщении МИД РФ.
По меньшей мере 81 человек погиб во время протестов в регионе Оромия в Эфиопии после того, как в столице Аддис-Абебе
был убит популярный певец Хачалу Хундесса. Знаменитый своими политическими песнями, Хундесса воспринимался как рупор народа оромо в годы антиправительственных протестов, которые привели к власти премьер-министра Абия Ахмеда Али в 2018 году. В понедельник ночью певца застрелили.
"По информации посольства России в Аддис-Абебе, российских граждан среди пострадавших нет", - говорится в сообщении МИД.
В ведомстве также заявили, что с озабоченностью восприняли сообщения о массовых беспорядках в Аддис-Абебе, поводом для которых стало убийство певца.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, сочувствие пострадавшим. Рассчитываем, что эфиопские правоохранительные органы, обеспечивающие стабильность в столице, расследуют и привлекут к ответственности виновных в совершении преступлений", - говорится в сообщении.