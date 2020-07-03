Греция и Кипр заявили о создании "дипломатического фронта" против Турции

"Мы обсудили последние события в регионе в контексте нашей всегда тесной координации. Мы были особенно обеспокоены продолжающимися Турцией нарушениями прав, которые распространились от Ирака до Ливии, дестабилизируя весь наш регион. Также важно, что мы констатировали, что был создан сформированный дипломатический фронт, основанный на международном праве", - сказал Дендиас.

По его словам, ответ как Кипра, так и Греции "твердо привержен международному праву и решениям Совета Безопасности ООН". "Греция и Кипр ... неоднократно поднимали этот вопрос в европейской семье. Европейская семья неоднократно осуждала поведение Турции, вводила санкции и призывала Турцию соблюдать международное право. Турция остается глухой и продолжает бросать вызов. Она объявила о дальнейшем исследовании (месторождений углеводородов - ред.), которое, в случае его проведения, откроет ящик Пандоры в нашем районе", - сказал греческий министр.

По его словам, следующий совет министров по иностранным делам ЕС подробно рассмотрит вопрос о поведении Турции.

Также на встрече обсуждалась "кипрская проблема", которая, по словам греческого министра, "всегда была главной национальной проблемой Греции". "Наша цель - возобновить переговоры на основе соответствующих решений Совета Безопасности ООН и европейского законодательства с отменой гарантий и права на вмешательство и, конечно же, с выводом оккупационных войск", - сказал Дендиас.

Со своей стороны глава МИД Кипра Христодулидис сказал, что сегодняшняя встреча проходила в связи с тревожными событиями в регионе Восточного Средиземноморья, "вызванными ревизионистским поведением Турции и, конечно же, дискуссией, которая состоится 13 июля в Совете министров иностранных дел ЕС по всему спектру европейско-турецких отношений".

"Греция и Кипр уже давно указывают международному сообществу на незаконные действия Турции в исключительной экономической зоне Кипра, что снисхождение к Турции приведет к беспрецедентной эскалации ее поведения, и это именно то, что мы переживаем сегодня. Кипр, Греция, Сирия, Ливия, Ирак и не только", - сказал Христодулидис.

В последние месяцы растет напряженность в греко-турецких отношениях. В турецкой правительственной газете были публикации о предоставлении Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) лицензии на проведение исследований в районах, которые, по данным МИД Греции, расположены на континентальном шельфе Греции. Греция считает, что Турция пытается присвоить часть греческой исключительной экономической зоны (ИЭЗ). Советник премьер-министра Греции по национальной безопасности, а затем и министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявляли о готовности, если потребуется, дать военный ответ Турции.