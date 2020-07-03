Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573865742.html
Греция и Кипр заявили о создании "дипломатического фронта" против Турции
Глава МИД Греции Никос Дендиас после переговоров в Афинах со своим кипрским коллегой Никосом Христодулидисом заявил, что стороны обсудили "провокационное... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:43
никос христодулидис
никос дендиас
кипр
греция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/93059/74/930597409_0:99:2001:1224_1400x0_80_0_0_5a187465f2a22146d901875effab9df4.jpg
https://ria.ru/20200703/1573858579.html
https://ria.ru/20200513/1571397338.html
кипр
греция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/93059/74/930597409_0:99:2001:1224_1400x0_80_0_0_5a187465f2a22146d901875effab9df4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/93059/74/930597409_119:0:1880:1321_1400x0_80_0_0_4f1a6f3ebe1ec1c6122df3cd4b86ae96.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/93059/74/930597409_339:0:1660:1321_1400x0_80_0_0_007078ed54c400101ce5cd66662ec920.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никос христодулидис, никос дендиас, кипр, греция, в мире

Греция и Кипр заявили о создании "дипломатического фронта" против Турции

17:43 03.07.2020
2634
© РИА Новости / Владимир АстапковичФлаги Кипра и Греции
Флаги Кипра и Греции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Флаги Кипра и Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 3 июл – РИА Новости. Глава МИД Греции Никос Дендиас после переговоров в Афинах со своим кипрским коллегой Никосом Христодулидисом заявил, что стороны обсудили "провокационное поведение" Турции в Восточном Средиземноморье и создали "дипломатический фронт" для противодействия Анкаре.
"Мы обсудили последние события в регионе в контексте нашей всегда тесной координации. Мы были особенно обеспокоены продолжающимися Турцией нарушениями прав, которые распространились от Ирака до Ливии, дестабилизируя весь наш регион. Также важно, что мы констатировали, что был создан сформированный дипломатический фронт, основанный на международном праве", - сказал Дендиас.
По его словам, ответ как Кипра, так и Греции "твердо привержен международному праву и решениям Совета Безопасности ООН". "Греция и Кипр ... неоднократно поднимали этот вопрос в европейской семье. Европейская семья неоднократно осуждала поведение Турции, вводила санкции и призывала Турцию соблюдать международное право. Турция остается глухой и продолжает бросать вызов. Она объявила о дальнейшем исследовании (месторождений углеводородов - ред.), которое, в случае его проведения, откроет ящик Пандоры в нашем районе", - сказал греческий министр.
По его словам, следующий совет министров по иностранным делам ЕС подробно рассмотрит вопрос о поведении Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 16:04Религия и мировоззрение
Эрдоган прокомментировал обвинения из-за ситуации с собором Святой Софии
Также на встрече обсуждалась "кипрская проблема", которая, по словам греческого министра, "всегда была главной национальной проблемой Греции". "Наша цель - возобновить переговоры на основе соответствующих решений Совета Безопасности ООН и европейского законодательства с отменой гарантий и права на вмешательство и, конечно же, с выводом оккупационных войск", - сказал Дендиас.
Со своей стороны глава МИД Кипра Христодулидис сказал, что сегодняшняя встреча проходила в связи с тревожными событиями в регионе Восточного Средиземноморья, "вызванными ревизионистским поведением Турции и, конечно же, дискуссией, которая состоится 13 июля в Совете министров иностранных дел ЕС по всему спектру европейско-турецких отношений".
"Греция и Кипр уже давно указывают международному сообществу на незаконные действия Турции в исключительной экономической зоне Кипра, что снисхождение к Турции приведет к беспрецедентной эскалации ее поведения, и это именно то, что мы переживаем сегодня. Кипр, Греция, Сирия, Ливия, Ирак и не только", - сказал Христодулидис.
Пассажирский самолет в небе над Москвой
13 мая, 18:46Распространение нового коронавируса
Турция не пропустила китайский самолет с гумпомощью Кипру
В последние месяцы растет напряженность в греко-турецких отношениях. В турецкой правительственной газете были публикации о предоставлении Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) лицензии на проведение исследований в районах, которые, по данным МИД Греции, расположены на континентальном шельфе Греции. Греция считает, что Турция пытается присвоить часть греческой исключительной экономической зоны (ИЭЗ). Советник премьер-министра Греции по национальной безопасности, а затем и министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявляли о готовности, если потребуется, дать военный ответ Турции.
Турция также намерена проводить буровые работы в регионе, который Кипр считает своей ИЭЗ.
1212011
Обсудить 0
Никос ХристодулидисНикос ДендиасКипрГрецияВ мире
Рекомендуем
Гонконг
Гонконг выразил протест США из-за закона о санкциях против Китая
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган прокомментировал обвинения из-за ситуации с собором Святой Софии
Острова Сенкаку
Япония заявила протест Китаю из-за вторжения в воды у спорных островов
Министр обороны Турции Хулуси Акар
Министр обороны Турции и глава генштаба прибыли в Ливию
Актер Михаил Ефремов
Эксперт оценил последствия отказа Ефремова признать вину в ДТП
Вирусологическая лаборатория Управления Роспотребнадзора по Владимирской области
В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Американский военнослужащий в Сирии
В Дейр-эз-Зоре подорвалась колонна американских военных
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Спикер парламента Ливии рассказал о контактах Хафтара с Россией
Журналистка Светлана Прокопьева
Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
Коронавирус
Загадочные помощники. Что защищает половину населения от коронавируса
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
"Это нужно сделать немедленно": за что на самом деле США накажут Россию
Вильнюс
Литва передала России ноту из-за информации по нефтедобывающей платформе
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео прокомментировал высылку посла Евросоюза из Венесуэлы
Главный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020
Суд счел повторный запрос у США снимков места крушения MH17 обоснованным
Глава ДНР Денис Пушилин
Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Пушилин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Премьер Японии распорядился оказать помощь при эвакуации из-за ливней
03:51Глава Group-IB назвал три главные киберугрозы на ближайшее десятилетие
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
Лента новостейМолния