Схиигумен Сергий отказался покидать Среднеуральский монастырь

Как заявил ранее журналистам председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло, Среднеуральский монастырь вернется под управление покинувшей обитель настоятельницы монахини Варвары. Сам Сергий, находясь в стенах Среднеуральского монастыря, нарушает предписание правящего архиерея не покидать без письменного благословения территорию Иоанно-Богословского монастыря, что, в том числе, послужило поводом и предметом разбирательств и дальнейшего извержения его из священного сана.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого церковный суд лишил его сана. Настоятельница монастыря монахиня Варвара покинула обитель вместе сестрами из-за того, что не разделяет позицию Сергия.