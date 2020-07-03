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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200703/1573865693.html
Схиигумен Сергий отказался покидать Среднеуральский монастырь
Схиигумен Сергий (Николай Романов) заявил, что не собирается покидать основанный им Среднеуральский женский монастырь после лишения его церковным судом сана. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:43
религия и мировоззрение
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схиигумен сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схиигумен сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, общество

Схиигумен Сергий отказался покидать Среднеуральский монастырь

17:43 03.07.2020
4773
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий (Романов)
Схиигумен Сергий (Романов)
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Схиигумен Сергий (Николай Романов) заявил, что не собирается покидать основанный им Среднеуральский женский монастырь после лишения его церковным судом сана.
"Прошу всех православных встать на защиту монастыря. Из монастыря я не уйду", - сказал священник в опубликованным на YouTube видеообращении.
Как заявил ранее журналистам председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло, Среднеуральский монастырь вернется под управление покинувшей обитель настоятельницы монахини Варвары. Сам Сергий, находясь в стенах Среднеуральского монастыря, нарушает предписание правящего архиерея не покидать без письменного благословения территорию Иоанно-Богословского монастыря, что, в том числе, послужило поводом и предметом разбирательств и дальнейшего извержения его из священного сана.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого церковный суд лишил его сана. Настоятельница монастыря монахиня Варвара покинула обитель вместе сестрами из-за того, что не разделяет позицию Сергия.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Вчера, 15:13Религия и мировоззрение
Епархия изучит данные о судимости лишенного сана схиигумена Сергия
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСхиигумен Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеОбщество
Популярные комментарии
А ведь прав Сергий.
3 июля, 19:40
kkinder1266
23111110
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