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Губернатор Подмосковья открыл комплекс Industrial Сity в Подольске
Производственно-складской комплекс Industrial Сity открылся в пятницу в Подольске на территории первого в России мультифункционального парка "Сынково", сообщает РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:43
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
андрей воробьев

Губернатор Подмосковья открыл комплекс Industrial Сity в Подольске

17:43 03.07.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев на церемонии открытия комплекса Industrial Сity в Подольске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на церемонии открытия комплекса Industrial Сity в Подольске
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Производственно-складской комплекс Industrial Сity открылся в пятницу в Подольске на территории первого в России мультифункционального парка "Сынково", сообщает пресс-служба правительства Московской области.
"COVID отступает, на главные роли выходит экономика. Территория парка "Сынково" - 57 гектаров, и она заполнена практически на 100%. Некоторые объекты еще сдаются, но на них уже есть покупатели или арендаторы, которые размещают компактные автоматизированные производства. В каждом цехе производится очень конкурентоспособная продукция. И таких индустриальных парков в Московской области – 59", - привели в пресс-службе слова губернатора Помосковья Андрея Воробьева, открывшего комплекс.
Industrial City организован по принципу промышленного коворкинга. В 2018 году Воробьев поддержал идею проекта, где могут развивать бизнес представители малого и среднего предпринимательства. На территории комплекса находятся 19 производственно-складских помещений с административно-бытовым корпусом, парковкой, охраной, инфраструктурой, благоустроенной территорией. Объем инвестиций в проект составил 1 миллиард рублей, при полном его запуске будет создано более 200 новых рабочих мест.
"Наша цель – сделать так, чтобы к нам приходил предприниматель. Вода, электричество, газ - неотъемлемая часть инфраструктуры. Здесь также есть сверхскоростной интернет, удобное хранение данных, Мы многое можем предложить инвесторам - землю бесплатно, компенсацию затрат на инфраструктуру. Есть комплекс льгот на имущество, налог на прибыль", - добавил Воробьев.
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