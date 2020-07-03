Губернатор Подмосковья открыл комплекс Industrial Сity в Подольске

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Производственно-складской комплекс Industrial Сity открылся в пятницу в Подольске на территории первого в России мультифункционального парка "Сынково", сообщает пресс-служба правительства Московской области.

"COVID отступает, на главные роли выходит экономика. Территория парка "Сынково" - 57 гектаров, и она заполнена практически на 100%. Некоторые объекты еще сдаются, но на них уже есть покупатели или арендаторы, которые размещают компактные автоматизированные производства. В каждом цехе производится очень конкурентоспособная продукция. И таких индустриальных парков в Московской области – 59", - привели в пресс-службе слова губернатора Помосковья Андрея Воробьева , открывшего комплекс.

Industrial City организован по принципу промышленного коворкинга. В 2018 году Воробьев поддержал идею проекта, где могут развивать бизнес представители малого и среднего предпринимательства. На территории комплекса находятся 19 производственно-складских помещений с административно-бытовым корпусом, парковкой, охраной, инфраструктурой, благоустроенной территорией. Объем инвестиций в проект составил 1 миллиард рублей, при полном его запуске будет создано более 200 новых рабочих мест.