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В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:56
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
китай
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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353
60
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), китай, в мире

В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа

17:40 03.07.2020 (обновлено: 18:56 03.07.2020)
93608
© РИА Новости / Алекс Аминев / Перейти в фотобанкВирусологическая лаборатория Управления Роспотребнадзора по Владимирской области
Вирусологическая лаборатория Управления Роспотребнадзора по Владимирской области
© РИА Новости / Алекс Аминев
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
"Новый вирус G4 EA H1N1 обладает высоким потенциалом для пандемического распространения среди людей. Чтобы предотвратить появление нового пандемического вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию среди животных и обследовать работников свиноферм", — сказал Лебедев, которого цитирует пресс-служба.
Он пояснил, что исследования на культурах человеческих клеток, а также на хорьках показали возможность передачи вируса воздушно-капельным путем и проникновения в клетки легких людей.
Новый вирус чрезвычайно заразен и может вызывать более тяжелые симптомы, чем другие вирусы гриппа, подчеркнул Лебедев.
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Иммунитет к сезонному гриппу не защищает от нового вируса, уточнил специалист.
"У 10,4% работников свиноферм найдены антитела к новому штамму вируса. Одновременно у людей, которые не контактировали со свиньями, антитела не обнаружены. В лабораторных условиях пока не наблюдалось передачи вируса от человека к человеку", — отметил Лебедев.
Ранее китайские ученые опубликовали исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, где сообщили, что обнаружили новый штамм свиного гриппа, который передается от животных к человеку и потенциально способен вызвать новую пандемию. Реассортантный штамм, получивший название G4 EA H1N1, несет в себе в том числе гены вируса H1N1/09, вызвавшего пандемию гриппа в 2009 году. Свидетельств о том, может ли этот штамм вируса гриппа передаваться от человека к человеку, пока нет.
Власти Китая также заявили, что предпримут все необходимые меры для предотвращения распространения любых вирусов на фоне сообщений об обнаружении нового штамма гриппа, который потенциально может вызвать пандемию.
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Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КитайВ мире
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