В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае , обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.

"Новый вирус G4 EA H1N1 обладает высоким потенциалом для пандемического распространения среди людей. Чтобы предотвратить появление нового пандемического вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию среди животных и обследовать работников свиноферм", — сказал Лебедев, которого цитирует пресс-служба.

Он пояснил, что исследования на культурах человеческих клеток, а также на хорьках показали возможность передачи вируса воздушно-капельным путем и проникновения в клетки легких людей.

Новый вирус чрезвычайно заразен и может вызывать более тяжелые симптомы, чем другие вирусы гриппа, подчеркнул Лебедев.

Иммунитет к сезонному гриппу не защищает от нового вируса, уточнил специалист.

"У 10,4% работников свиноферм найдены антитела к новому штамму вируса. Одновременно у людей, которые не контактировали со свиньями, антитела не обнаружены. В лабораторных условиях пока не наблюдалось передачи вируса от человека к человеку", — отметил Лебедев.

Ранее китайские ученые опубликовали исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, где сообщили, что обнаружили новый штамм свиного гриппа, который передается от животных к человеку и потенциально способен вызвать новую пандемию. Реассортантный штамм, получивший название G4 EA H1N1, несет в себе в том числе гены вируса H1N1/09, вызвавшего пандемию гриппа в 2009 году. Свидетельств о том, может ли этот штамм вируса гриппа передаваться от человека к человеку, пока нет.