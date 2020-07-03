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Адвокат сообщил о ходе дела экс-главы Раменского района
Следствие назначило дополнительную экспертизу по делу экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве знакомой, сообщил РИА... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:38
следственный комитет россии (ск рф)
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александр бастрыкин
раменское
раменский район
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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следственный комитет россии (ск рф), apple iphone, александр бастрыкин, раменское, раменский район, происшествия

Адвокат сообщил о ходе дела экс-главы Раменского района

17:38 03.07.2020
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Андрей Кулаков
Андрей Кулаков
Андрей Кулаков. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Следствие назначило дополнительную экспертизу по делу экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве знакомой, сообщил РИА Новости адвокат Артем Сарбашев.
"Следствие назначило дополнительную компьютерную техническую экспертизу. Будут исследованы три iPhone погибшей и один - Кулакова", - сказал собеседник агентства. По его словам, у обоих переписка была удалена, в ходе экспертизы планируется ее восстановить.
Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве. 1 июня 2019
30 апреля, 14:21
Обвиняемому в убийстве экс-главе Раменского района продлили арест
Кулаков находится в СИЗО, срок пребывания под стражей был продлен до 8 августа.
По данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года в Раменском районе Кулаков убил свою 39-летнюю знакомую Евгению Исаенкову, после чего скрылся с места происшествия. Экспертиза показала, что ее задушили. Экс-главе Раменского района предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ ("убийство"), вину он не признает.
В октябре в программе на канале "Россия 1" жена Кулакова утверждала, что в ночь убийства муж находился дома с ней и сыном, что может подтвердить консьерж, который их видел. Кроме того, в редакцию программы поступил звонок от неизвестного, который заявил, что смерть Исаенковой - это следствие того, что она нашла серьезный компромат на влиятельного человека, у которого есть связи в криминальном мире. Глава СК Александр Бастрыкин поручил следствию изучить появившиеся в СМИ новые данные по убийству.
Из ранее оглашенных показаний Кулакова стало известно, что с Исаенковой они познакомились в 2012 году, их романтические отношения были тайными, однако в 2014 году она скинула переписку супруге Кулакова, после чего тот пообещал порвать с ней. Потом они возобновили отношения, в 2017 году стали общаться ближе, сняли квартиру. Последний секс у них был 30 апреля, о ее смерти он узнал 4 мая, домой вернулся подвыпившим и, по словам супруги, сказал, что провожал Исаенкову в последний путь. Согласно экспертизе, имеющейся в деле, в салоне Mercedes Исаенковой, а также на ее теле и белье обнаружен генетический материал двух мужчин.
Автомобиль Следственного комитета РФ
11 октября 2019, 13:58
СК проверит новые данные по делу экс-главы Раменского района
200110
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Следственный комитет России (СК РФ)Apple iPhoneАлександр БастрыкинРаменскоеРаменский районПроисшествия
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