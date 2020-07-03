В Воронежской области продлили ограничения по коронавирусу

ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Власти Власти Воронежской области продлили до 7 июля введенные в регионе из-за распространения коронавируса ограничения, в том числе режим самоизоляции, сообщает в пятницу областное правительство.

В Воронежской области в марте ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса и режим всеобщей самоизоляции. Ограничительные меры были продлены до конца мая, а с 12 мая в регионе ввели масочный режим. Власти 20 мая объявили о первом этапе выхода Воронежской области из режима ограничений и планировали в начале июня начать второй этап, однако в регионе начался рост числа заболевших за сутки. В результате режим самоизоляции продлили до 14 июня включительно, потом продлили до 21 июня, затем до 28 июня и, наконец, до 5 июля.

"Внести в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующие изменения: 1.1. В абзаце первом пункта 2 слова "до 05 июля 2020 года" заменить словами "до 07 июля 2020 года". 1.2. В пункте 41 после слов "по 05 июля 2020 года" дополнить словами "с 0б июля 2020 года по 07 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

В Воронежской области коронавирус подтвержден у 8059 человек. Выздоровели 5596 пациентов. Умерли 47 человек.

В области с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.