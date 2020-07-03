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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Рабочая группа по Конституции готова продолжить работу в новом формате
Рабочая группа по конституции готова продолжить работу в новом формате, первое заседание состоится в самое ближайшее время, сообщила РИА Новости сопредседатель... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:34
голосование по поправкам в конституцию
талия хабриева
владимир путин
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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талия хабриева, владимир путин, в мире

Рабочая группа по Конституции готова продолжить работу в новом формате

17:34 03.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТалия Хабриева
Талия Хабриева
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Талия Хабриева. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Рабочая группа по конституции готова продолжить работу в новом формате, первое заседание состоится в самое ближайшее время, сообщила РИА Новости сопредседатель группы Талия Хабриева.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил рабочей группе по поправкам к конституции продолжить работу: по его мнению, она может заняться мониторингом реализации положений основного закона.
"Рабочая группа, деятельность которой высоко оценил президент, готова продолжить работу, потому что мы уже опробовали необходимые форматы, чтобы осуществлять общественный контроль в подготовке поправок, в подготовке к голосованию. Но сейчас наступает не менее важный момент - это реализация конституционных положений, чтобы они были реальными для граждан", - сказала Хабриева.
Она уточнила, что первое заседание в новом формате пройдет "в самое ближайшее время".
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Вчера, 17:12Голосование по поправкам в Конституцию
Путин оценил деятельность рабочей группы по поправкам в Конституцию
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