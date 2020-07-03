Рабочая группа по Конституции готова продолжить работу в новом формате

"Рабочая группа, деятельность которой высоко оценил президент, готова продолжить работу, потому что мы уже опробовали необходимые форматы, чтобы осуществлять общественный контроль в подготовке поправок, в подготовке к голосованию. Но сейчас наступает не менее важный момент - это реализация конституционных положений, чтобы они были реальными для граждан", - сказала Хабриева.