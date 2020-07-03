МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Рабочая группа по конституции готова продолжить работу в новом формате, первое заседание состоится в самое ближайшее время, сообщила РИА Новости сопредседатель группы Талия Хабриева.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил рабочей группе по поправкам к конституции продолжить работу: по его мнению, она может заняться мониторингом реализации положений основного закона.
"Рабочая группа, деятельность которой высоко оценил президент, готова продолжить работу, потому что мы уже опробовали необходимые форматы, чтобы осуществлять общественный контроль в подготовке поправок, в подготовке к голосованию. Но сейчас наступает не менее важный момент - это реализация конституционных положений, чтобы они были реальными для граждан", - сказала Хабриева.
Она уточнила, что первое заседание в новом формате пройдет "в самое ближайшее время".