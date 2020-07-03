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Рабочая группа по Конституции продолжит работу в том же составе
Рабочая группа по поправкам в Конституцию продолжит свою работу в прежнем составе, сообщил сопредседатель группы Андрей Клишас. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:44
россия
андрей клишас
конституция рф
политика
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353
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россия, андрей клишас, конституция рф, политика

Рабочая группа по Конституции продолжит работу в том же составе

17:34 03.07.2020 (обновлено: 17:44 03.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Рабочая группа по поправкам в Конституцию продолжит свою работу в прежнем составе, сообщил сопредседатель группы Андрей Клишас.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил рабочей группе по поправкам к Конституции продолжить работу: по его мнению, она может заняться мониторингом реализации положений основного закона.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Вчера, 17:12Голосование по поправкам в Конституцию
Путин оценил деятельность рабочей группы по поправкам в Конституцию
"Группа продолжит работу в том же составе, заседания будем проводить по мере необходимости", - сказал Клишас.
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РоссияАндрей КлишасКонституция РФПолитика
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