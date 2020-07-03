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Эксперты прокомментировали назначение нового премьера Франции
Назначенный в пятницу на должность премьер-министра Франции Жан Кастекс был мало известен широкой публике даже в своей родной стране. Сторонник правых взглядов, РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:32
жан кастекс
эммануэль макрон
франция
николя саркози
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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жан кастекс, эммануэль макрон, франция, николя саркози, в мире

Эксперты прокомментировали назначение нового премьера Франции

17:32 03.07.2020
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© AP Photo / Gonzalo Fuentes/PoolЖан Кастекс
Жан Кастекс
© AP Photo / Gonzalo Fuentes/Pool
Жан Кастекс. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 июл – РИА Новости, Людмила Орищенко. Назначенный в пятницу на должность премьер-министра Франции Жан Кастекс был мало известен широкой публике даже в своей родной стране. Сторонник правых взглядов, он был близок к бывшему французскому лидеру Николя Саркози, занимал должность его советника. С 2008 года руководит небольшим городом Прад в Восточных Пиренеях. В апреле 55-летнему политику было поручено управлять процессом выхода страны из режима самоизоляции, введенного на фоне эпидемии коронавируса.
Накануне в интервью региональным СМИ французский лидер Эммануэль Макрон заявил о новых целях и методах их реализации и фактически проанонсировал новую команду в правительстве, однако не привел никаких подробностей. В пятницу с утра Елисейский дворец сообщил об отставке Эдуара Филиппа с поста премьера. Несколькими часами позже было объявлено о назначении на эту должность Кастекса. Новый состав правительства должен быть утвержден до следующей среды.
Эксперты и политики указывают на схожесть политического профиля ушедшего в отставку Филиппа и его последователя на посту премьера страны.
"Изменения не вполне понятны. Потому что когда меняется премьер-министр, то существует желание поменять направление политики или что-то в этом вроде. Но в этом смысле Жан Кастекс имеет достаточно большое сходство с Эдуаром Филиппом. Он из "Республиканцев", он также из правых, он также был на должности мэра, он не из Парижа. Поэтому сложно понять, что он будет воплощать собой в плане политических изменений", - сказал РИА Новости эксперт, профессор французского университета Пантеон-Ассас Арно Мерсье.
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С другой стороны, путь Кастекса указывает на его специализацию на вопросах общественного здравоохранения, он работал в кабинете бывшего главы минздрава Ксавье Бертрана, отметил Мерсеь. "Поэтому мы можем полагать, что он (Кастекс) воплощает большую направленность на вопросы общественного здравоохранения и социальные вопросы, которые вместе с вопросами климата будут приоритетными для президента Эммануля Макрона в два ближайших года", - считает собеседник агентства.
После назначение Кастекса бывший глава министерства здравоохранения Бертран отметил, что ценит его качества "служителя государства". "Они будут очень нужны в сложные моменты, с которыми мы столкнемся. Могут ли они исправить неправильные выборы президента республики?" - написал он на своей странице в Twitter.
В политической оппозиции, впрочем, не столь позитивно прокомментировали в социальных сетях назначение Кастекса, не увидев в этом решении сигналов об изменении президентского курса.
"Все меняется так, что ничего не меняется. Человек из "правых" приходит на смену "правому", чтобы вести антисоциальную и антиэкологическую политику", - отметила евродепутат от крайне левой французской партии "Непокорившаяся Франция" Манон Обри.
Первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор также убежден, что с назначением Кастекса президент "без сюрпризов подтверждает свой курс". "Следующий день будет "правым", как и предыдущий. Республиканские приветствия старому и новому премьер-министру", - написал он.
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"Назначив Жана Кастекса, Эммануэль Макрон фактически подавляет институциональную и политическую функцию премьер-министра и получает все полномочия. Где изменение курса, обещанное французам?" - спрашивает на своей странице в Twitter лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.
Эксперт Арно Мерсье делает вывод, что решение уйти исходило скорее от Филиппа, который в воскресенье одержал победу на выборах мэра портового города Гавр, "нежели было желанием Макрона расстаться".
Говоря о том, как назначение нового главы правительства может повлиять на внешний курс Франции, Мерсье подчеркнул, что область внешней политики и безопасности зарезервирована за президентом страны. "Мы увидим, сменится ли министр иностранных дел. И это было бы большим сигналом (в плане изменения внешней политики – ред.), чем смена премьер-министра. Эммануэль Макрон делает ставку на диалог с Россией, несмотря на разногласия, которые существуют. И поскольку он делает ставку на диалог, я не думаю, что будут какие-то изменения... В этом плане есть стабильность, которую можно было бы определить как "конструктивное недоверие". То есть очень много вещей, по которым есть разногласия, но по ним все же ведется диалог", - заключил эксперт.
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