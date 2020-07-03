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Распространение нового коронавируса
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В России пять регионов находятся на третьем этапе снятия ограничений
Пять регионов России вышли на третий этап выхода из самоизоляции, три еще не приступили к нему, следует из карты, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В России пять регионов находятся на третьем этапе снятия ограничений

17:29 03.07.2020
14802
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пять регионов России вышли на третий этап выхода из самоизоляции, три еще не приступили к нему, следует из карты, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф.
Согласно данным на 3 июля, Москва, Ростовская область, Волгоградская область, Чечня и Сахалинская область, находятся на третьем этапе снятия ограничений. Еще 29 регионов находятся на второй этапе.
Вообще не приступили к выходу из режима самоизоляции только три региона: Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Тыва.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
783257
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округКоронавирусыМоскваВолгоградская областьОбщество
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