https://ria.ru/20200703/1573864777.html
В России пять регионов находятся на третьем этапе снятия ограничений
Пять регионов России вышли на третий этап выхода из самоизоляции, три еще не приступили к нему, следует из карты, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:29
2020-07-03T17:29
распространение нового коронавируса
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ханты-мансийский автономный округ
коронавирусы
москва
волгоградская область
общество
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ханты-мансийский автономный округ
москва
волгоградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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