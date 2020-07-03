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Обвиняемый в насилии над годовалой дочерью рассказал, как нанес ей травмы
Обвиняемый в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью житель Бугульмы рассказал телеканалу "360" свою версию произошедшего. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:30
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
бугульма
происшествия
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республика татарстан (татарстан)
бугульма
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), бугульма, происшествия

Обвиняемый в насилии над годовалой дочерью рассказал, как нанес ей травмы

17:26 03.07.2020 (обновлено: 17:30 03.07.2020)
11084
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНаручники на решетке
Наручники на решетке
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Обвиняемый в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью житель Бугульмы рассказал телеканалу "360" свою версию произошедшего.
По словам 27-летнего Сергея Кукушкина, 27 октября прошлого года он остался дома с тремя детьми, пока его гражданская жена Анна Милова была на работе. Мужчина решил поменять младенцу подгузник.
"Положил на диван, раздел, попросил (сына. — Прим. ред.) принести памперс и салфетки, начал вытирать это все", — цитирует его телеканал.
Он якобы не заметил, как у девочки пошла кровь.
Как утверждает Милова, мужчина "задел" половые органы девочки сломанным кольцом.
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После случившегося Кукушкин позвонил супруге, и та вернулась с работы. Милова не хотела вызывать скорую, но муж настоял на том, чтобы позвонить врачам.
Женщина добавила, что ей пришлось самой общаться с медиками, так как Кукушкина "трясло". Их вместе с дочкой отправили в другую клинику, а супруг поехал домой.
"Госпитализировать нас не стали, сказали, что ничего страшного нет", — сказала она "360".
Как отметила Милова, когда она вернулась, Кукушкина уже не было дома, так как его задержали.
По словам женщины, заявление на супруга она написала под давлением сотрудников Следственного комитета. Милова подчеркнула, что ожидает только оправдательного приговора, так как "ничего абсолютно не было".
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Ранее Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, который оправдал Кукушкина. Дело направили на новое рассмотрение в ином составе.
По данным прокуратуры, инцидент произошел в конце октября 2019 года, когда врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, находившейся в квартире вместе с отцом и другими детьми. В районной больнице гинеколог выявил травмы, которые свидетельствовали о насильственных действиях. СК возбудил уголовное дело.
Вначале Кукушкин отрицал обвинения в насилии, однако позднее сознался и заявил, что "просто психанул" после ссоры с супругой. В суде Милова выступила в защиту мужа. По ее словам, медэкспертиза зафиксировала у девочки "поверхностные травмы". Сторона обвинения указывала, что обнаруженные у младенца повреждения невозможно нанести случайно.
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика Татарстан (Татарстан)БугульмаПроисшествия
Популярные комментарии
Господам судьям и СК срочно нужно раскрыть дело о секс домогательствах и поставить палку о раскрытии.
3 июля, 17:42
NNikki_5519
202007
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