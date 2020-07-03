Обвиняемый в насилии над годовалой дочерью рассказал, как нанес ей травмы

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Обвиняемый в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью житель Обвиняемый в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью житель Бугульмы рассказал телеканалу "360" свою версию произошедшего.

По словам 27-летнего Сергея Кукушкина, 27 октября прошлого года он остался дома с тремя детьми, пока его гражданская жена Анна Милова была на работе. Мужчина решил поменять младенцу подгузник.

"Положил на диван, раздел, попросил (сына. — Прим. ред.) принести памперс и салфетки, начал вытирать это все", — цитирует его телеканал.

Он якобы не заметил, как у девочки пошла кровь.

Как утверждает Милова, мужчина "задел" половые органы девочки сломанным кольцом.

После случившегося Кукушкин позвонил супруге, и та вернулась с работы. Милова не хотела вызывать скорую, но муж настоял на том, чтобы позвонить врачам.

Женщина добавила, что ей пришлось самой общаться с медиками, так как Кукушкина "трясло". Их вместе с дочкой отправили в другую клинику, а супруг поехал домой.

"Госпитализировать нас не стали, сказали, что ничего страшного нет", — сказала она "360".

Как отметила Милова, когда она вернулась, Кукушкина уже не было дома, так как его задержали.

По словам женщины, заявление на супруга она написала под давлением сотрудников Следственного комитета. Милова подчеркнула, что ожидает только оправдательного приговора, так как "ничего абсолютно не было".

Ранее Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, который оправдал Кукушкина. Дело направили на новое рассмотрение в ином составе.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в конце октября 2019 года, когда врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, находившейся в квартире вместе с отцом и другими детьми. В районной больнице гинеколог выявил травмы, которые свидетельствовали о насильственных действиях. СК возбудил уголовное дело.