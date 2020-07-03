Троих жителей Пензы задержали за хищение из трубопровода "Транснефти"

"С марта по июль 2020 года подельниками похищено не менее 477 тонн нефти общей стоимостью более 8 миллионов рублей… В настоящее время задержаны трое жителей Пензы 1991, 1982 и 1989 годов рождения, подозреваемых в совершении преступлений. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. В рамках расследования уголовного дела будут установлены все лица, причастные к совершению уголовно наказуемых деяний", - говорится в сообщении.