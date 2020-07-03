Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573864550.html
Троих жителей Пензы задержали за хищение из трубопровода "Транснефти"
Следствие задержало троих жителей Пензы по подозрению в хищении нефти из магистрального трубопровода компании "Транснефть" на общую сумму свыше 8 миллионов... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:09
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
транснефть
пенза
куйбышев
пензенская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1400x0_80_0_0_de6de5ba3acfe6435770e2ff130809b1.jpg
https://ria.ru/20200613/1572886422.html
https://ria.ru/20191119/1561117376.html
1
пенза
куйбышев
пензенская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1400x0_80_0_0_de6de5ba3acfe6435770e2ff130809b1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_8a14477b73829d7c79a56d478b71227b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_794:0:2842:2048_1400x0_80_0_0_4eb878c45e2022951dcc3ff9c3f31300.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), транснефть, пенза, куйбышев, пензенская область, происшествия

Троих жителей Пензы задержали за хищение из трубопровода "Транснефти"

17:24 03.07.2020 (обновлено: 18:09 03.07.2020)
336
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости. Следствие задержало троих жителей Пензы по подозрению в хищении нефти из магистрального трубопровода компании "Транснефть" на общую сумму свыше 8 миллионов рублей, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
В четверг "Транснефть" сообщила, что в селе Богословка Пензенского района Пензенской области правоохранительные органы задержали участников группы по подозрению в хищении нефти из магистрального нефтепровода Куйбышев - Унеча-2. По данным компании, кража осуществлялась через врезку в нефтепровод с отводом протяженностью порядка 4 километров, проложенным к частной нефтебазе, а на территории самой базы обнаружены 22 емкости, 10 из которых частично были заполнены нефтью.
"С марта по июль 2020 года подельниками похищено не менее 477 тонн нефти общей стоимостью более 8 миллионов рублей… В настоящее время задержаны трое жителей Пензы 1991, 1982 и 1989 годов рождения, подозреваемых в совершении преступлений. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. В рамках расследования уголовного дела будут установлены все лица, причастные к совершению уголовно наказуемых деяний", - говорится в сообщении.
Фигуранты дела подозреваются по статьям УК РФ "Повреждение нефтепродуктопровода, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении магистрального трубопровода" и "Кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере". Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Сотрудники рязанского СОБР во время задержания подозреваемых в серии хищений
13 июня, 15:03
В Рязани подозреваемый в хищениях протаранил машину Росгвардии
Уточняется, что масштабную операцию по задержанию подозреваемых следователи и криминалисты следственного управления совместно с сотрудниками УМВД по региону и бойцов Росгвардии провели в четверг. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия проводились сразу на территории Пензенской, Ульяновской и Самарской областей.
"Одновременно с задержанием начато проведение осмотров места незаконной врезки, подземных коммуникаций, нефтехранилища, автотранспорта, с помощью которого осуществлялась транспортировка нефти для дальнейшей реализации", - поясняется в сообщении.
СК РФ на своем канале в YouTube опубликовал кадры оперативной съемки, где запечатлено, как сотрудник СК проводит осмотр емкостей для хранения нефти. Также на кадрах показан офис и некое складское помещение, где проводились оперативные и следственные действия, а также показано место предполагаемой врезки в магистральный нефтепровод.
Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, специализировавшейся на хищении нефти. "Предварительно установлено, что в состав группы входили 17 человек... В результате оперативно-розыскных мероприятий по местам проживания и на территории предприятия были задержаны девять жителей Пензенской области, которых подозревают в совершении преступления", - сказала Волк.
Сотрудник полиции
19 ноября 2019, 13:32
Троих жителей Самарской области задержали за попытку кражи нефти
1601001
Обсудить 1
Ирина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)ТранснефтьПензаКуйбышевПензенская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Бывший тренер, надругавшийся над девятью детьми, пойдет под суд
Дверь зала судебных заседаний
Осужденному дагестанскому экс-чиновнику предъявили обвинения в терроризме
Вильнюс
Литва передала России ноту из-за информации по нефтедобывающей платформе
Американский военнослужащий в Сирии
В Дейр-эз-Зоре подорвалась колонна американских военных
Жан Кастекс
Эксперты прокомментировали назначение нового премьера Франции
Актер Михаил Ефремов
Эксперт оценил последствия отказа Ефремова признать вину в ДТП
Наручники на решетке
Обвиняемый в насилии над годовалой дочерью рассказал, как нанес ей травмы
Андрей Кулаков
Адвокат сообщил о ходе дела экс-главы Раменского района
Андрей Клишас
В России выстроится обновленная система публичной власти, заявил Клишас
Сотрудник полиции
Москвич заявил о краже часов за 450 тысяч евро
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Раскрыто новое опасное свойство коронавируса
Грозный
Власти Чечни возобновили автобусное сообщение с рядом городов России
Марина Лукашевич
Замглавы Минобрнауки задержали по делу о хищении 40 миллионов рублей
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Оператор поездов в Крым запускает новый маршрут
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Челябинский лжекосметолог получила пять лет колонии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Премьер Японии распорядился оказать помощь при эвакуации из-за ливней
03:51Глава Group-IB назвал три главные киберугрозы на ближайшее десятилетие
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
Лента новостейМолния