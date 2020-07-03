Троих жителей Пензы задержали за хищение из трубопровода "Транснефти"

В четверг "Транснефть" сообщила, что в селе Богословка Пензенского района Пензенской области правоохранительные органы задержали участников группы по подозрению в хищении нефти из магистрального нефтепровода Куйбышев - Унеча-2. По данным компании, кража осуществлялась через врезку в нефтепровод с отводом протяженностью порядка 4 километров, проложенным к частной нефтебазе, а на территории самой базы обнаружены 22 емкости, 10 из которых частично были заполнены нефтью.
"С марта по июль 2020 года подельниками похищено не менее 477 тонн нефти общей стоимостью более 8 миллионов рублей… В настоящее время задержаны трое жителей Пензы 1991, 1982 и 1989 годов рождения, подозреваемых в совершении преступлений. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. В рамках расследования уголовного дела будут установлены все лица, причастные к совершению уголовно наказуемых деяний", - говорится в сообщении.
Фигуранты дела подозреваются по статьям УК РФ "Повреждение нефтепродуктопровода, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении магистрального трубопровода" и "Кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере". Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Уточняется, что масштабную операцию по задержанию подозреваемых следователи и криминалисты следственного управления совместно с сотрудниками УМВД по региону и бойцов Росгвардии провели в четверг. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия проводились сразу на территории Пензенской, Ульяновской и Самарской областей.
"Одновременно с задержанием начато проведение осмотров места незаконной врезки, подземных коммуникаций, нефтехранилища, автотранспорта, с помощью которого осуществлялась транспортировка нефти для дальнейшей реализации", - поясняется в сообщении.
СК РФ на своем канале в YouTube опубликовал кадры оперативной съемки, где запечатлено, как сотрудник СК проводит осмотр емкостей для хранения нефти. Также на кадрах показан офис и некое складское помещение, где проводились оперативные и следственные действия, а также показано место предполагаемой врезки в магистральный нефтепровод.
Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, специализировавшейся на хищении нефти. "Предварительно установлено, что в состав группы входили 17 человек... В результате оперативно-розыскных мероприятий по местам проживания и на территории предприятия были задержаны девять жителей Пензенской области, которых подозревают в совершении преступления", - сказала Волк.
19 ноября 2019, 13:32Троих жителей Самарской области задержали за попытку кражи нефти