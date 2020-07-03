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Бывший тренер, надругавшийся над девятью детьми, пойдет под суд
Расследование уголовного дела в отношении бывшего тренера, обвиняемого в преступлениях сексуального характера в отношении девяти малолетних детей в Москве,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:21
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
тверская область
происшествия
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москва
тверская область
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, тверская область, происшествия

Бывший тренер, надругавшийся над девятью детьми, пойдет под суд

17:21 03.07.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении бывшего тренера, обвиняемого в преступлениях сексуального характера в отношении девяти малолетних детей в Москве, завершено, он пойдет под суд, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По версии следствия, мужчина с декабря 2016 года по июль 2017 года знакомился с малолетними детьми, после чего под различными предлогами приглашал их к себе в квартиру в Южном административном округе Москвы, а также в жилой дом в Тверской области, где и совершал преступления. Установлено, что от действий мужчины пострадало девять детей. В 2018 году мужчина был задержан после обращения одного из родителей ребенка в правоохранительные органы.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - сообщила она журналистам.
Уточняется, что расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины завершено. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями "мужеложство и иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего", "половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста", "развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц", а также семи эпизодов преступлений, предусмотренных статьей "насильственные действия сексуального характера совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста, в том числе с использованием беспомощного состояния и применения физическую силу".
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Кроме того, следствием установлено, что мужчина ранее был осужден за преступления в отношении несовершеннолетних, которые он совершал в период с 1998 по 2002 года, являясь тренером одной из спортивных секций в столице. Отбыв наказание, в 2012 году он изменил фамилию и отчество и продолжил свою преступную деятельность, говорится в сообщении.
"В ходе проведенных обысков по месту жительства обвиняемого обнаружены видеозаписи порнографического содержания с участием несовершеннолетних. В рамках расследования уголовного дела были назначены и проведены более 100 судебных экспертиз, в том числе медицинская, молекулярно-генетическая, комплексная сексолого-психолого-психиатрическая и иные экспертизы, выводы которых позволили следствию изобличить мужчину по всем инкриминируемым ему эпизодам преступной деятельности", - добавила Иванова.
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