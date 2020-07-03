Бывший тренер, надругавшийся над девятью детьми, пойдет под суд

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении бывшего тренера, обвиняемого в преступлениях сексуального характера в отношении девяти малолетних детей в Расследование уголовного дела в отношении бывшего тренера, обвиняемого в преступлениях сексуального характера в отношении девяти малолетних детей в Москве , завершено, он пойдет под суд, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова

По версии следствия, мужчина с декабря 2016 года по июль 2017 года знакомился с малолетними детьми, после чего под различными предлогами приглашал их к себе в квартиру в Южном административном округе Москвы, а также в жилой дом в Тверской области , где и совершал преступления. Установлено, что от действий мужчины пострадало девять детей. В 2018 году мужчина был задержан после обращения одного из родителей ребенка в правоохранительные органы.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - сообщила она журналистам.

Уточняется, что расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины завершено. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями "мужеложство и иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего", "половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста", "развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц", а также семи эпизодов преступлений, предусмотренных статьей "насильственные действия сексуального характера совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста, в том числе с использованием беспомощного состояния и применения физическую силу".

Кроме того, следствием установлено, что мужчина ранее был осужден за преступления в отношении несовершеннолетних, которые он совершал в период с 1998 по 2002 года, являясь тренером одной из спортивных секций в столице. Отбыв наказание, в 2012 году он изменил фамилию и отчество и продолжил свою преступную деятельность, говорится в сообщении.