Литва передала России ноту из-за информации по нефтедобывающей платформе

"Вопрос надлежащего технического обслуживания морской платформы имеет особое значение для Литвы в связи с воздействием на окружающую среду и ущербом, который может возникнуть в результате экологической аварии, вызванной неправильной эксплуатацией", - добавили в МИД Литвы.