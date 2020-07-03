Свыше 7,5 млн поездок по NFC совершили подмосковные пассажиры в июне

"С начала июня в общественном транспорте Московской области пассажиры оплатили свыше 7,5 миллиона поездок бесконтактными банковскими картами, смартфонами и гаджетами с функцией бесконтактной оплаты. Из них около 3,5 миллиона транзакций совершили пассажиры "Мострансавто" и свыше 4 миллионов оплат у коммерческих перевозчиков", - говорится в сообщении.