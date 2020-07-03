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Новости Подмосковья
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Свыше 7,5 млн поездок по NFC совершили подмосковные пассажиры в июне
Свыше 7,5 миллиона поездок оплатили бесконтактным способом пассажиры общественного транспорта в июне 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:15
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общество

Свыше 7,5 млн поездок по NFC совершили подмосковные пассажиры в июне

17:15 03.07.2020
28
© Fotolia / HalfpointПассажир в автобусе пользуется смартфоном
Пассажир в автобусе пользуется смартфоном
© Fotolia / Halfpoint
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Свыше 7,5 миллиона поездок оплатили бесконтактным способом пассажиры общественного транспорта в июне 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

"С начала июня в общественном транспорте Московской области пассажиры оплатили свыше 7,5 миллиона поездок бесконтактными банковскими картами, смартфонами и гаджетами с функцией бесконтактной оплаты. Из них около 3,5 миллиона транзакций совершили пассажиры "Мострансавто" и свыше 4 миллионов оплат у коммерческих перевозчиков", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, по состоянию на конец июня, свыше 32% пассажиров предпочитают оплачивать проезд бесконтактным способом. Также в ведомстве добавили, что с начала июня пассажиропоток ежедневно возрастает на 10-30% в зависимости от муниципалитета.
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