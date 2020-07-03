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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573864015.html
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 62 997
Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 299, до 62 997, умерли еще семь человек, всего скончались 412 пациентов,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
александр лукашенко
воз
белоруссия
в мире
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр лукашенко, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 62 997

17:15 03.07.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 299, до 62 997, умерли еще семь человек, всего скончались 412 пациентов, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава страны.
Количество зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии, по данным на четверг, составило 62 698, умерших - 405 пациентов. Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 300. В четверг президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с COVID-19.
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"Зарегистрированы 62 997 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 043 876 тестов", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Там говорится, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 412 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией".
"В Беларуси на 3 июля выздоровели и выписаны 49 909 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - сообщили в пресс-службе. Это на 1171 больше, чем днем ранее.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
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