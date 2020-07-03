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Greenpeace заплатит штраф за протесты на буровой установке BP в Британии
Суд в Эдинбурге оштрафовал организацию по защите экологии Greenpeace UK на 80 тысяч фунтов стерлингов за акцию протеста, устроенную на буровой установке... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:20
северное море
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bp plc.
эдинбург (город)
в мире
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северное море, greenpeace, bp plc., эдинбург (город), в мире

Greenpeace заплатит штраф за протесты на буровой установке BP в Британии

17:14 03.07.2020 (обновлено: 17:20 03.07.2020)
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© Flickr / Howard LakeЛоготип Greenpeace
Логотип Greenpeace
© Flickr / Howard Lake
Логотип Greenpeace. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 июл – РИА Новости, Наталья Копылова. Суд в Эдинбурге оштрафовал организацию по защите экологии Greenpeace UK на 80 тысяч фунтов стерлингов за акцию протеста, устроенную на буровой установке британской нефтегазовой компании BP в Северном море в прошлом году, следует из решения суда.
По данным суда, компания Transocean Drilling, обслуживающая буровые вышки в Северном море, в июне прошлого года получила судебное решение, запрещающее экоактивистам и добровольцам забираться на установки или приближаться к ним ближе, чем на 500 метров.
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Однако участники Greenpeace на следующий день после выдачи запрета, нарушили его, поднявшись на борт буровой установки. Полиция задержала нарушителей правопорядка, однако через два дня активисты вновь забрались на буксируемую установку. Таким образом, участники акции препятствовали отправке буровой установки компании BP на нефтяное месторождение в Северном море.
В ходе судебных слушаний Greenpeace признала, что нарушила судебный запрет, но не согласилась, что тем самым проявила неуважение к суду. Суд не согласился с доводами ответчика.
"Поведение добровольцев и членов Greenpeace … следует рассматривать как действия, за которые Greenpeace несет ответственность. Я считают неопровержимым тот факт, что своим поведением организация проявила сознательное неповиновение предписанию (суда). Они виновны в неуважении к суду", - говорится в заключении суда.
Суд не стал привлекать к ответственности руководителей организации, ограничившись штрафом в размере 80 тысяч фунтов стерлингов.
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Северное мореGreenpeaceBP Plc.Эдинбург (город)В мире
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