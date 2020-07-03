Путин оценил деятельность рабочей группы по поправкам в Конституцию

"С некоторыми из вас я, конечно, хорошо знаком на протяжении не одного года, но все-таки с подавляющим большинством членов рабочей группы у меня не было близких контактов. А с некоторыми из вас я вообще знаком раньше не был. Но я внимательно очень смотрел за вашей работой, смотрел за общественными, публичными дискуссиями, в которых вы принимали участие, и должен сказать, что меня очень порадовал и даже в отдельных случаях восхищал ваш уровень знаний, интеллектуальный уровень. Ну и, что еще важнее, желание и открытость позиций при отстаивании своих взглядов", - сказал он.