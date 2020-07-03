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Путин оценил деятельность рабочей группы по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин высоко оценил деятельность рабочей группы по подготовке поправок в конституцию и сказал, что отметил для себя полезные вещи, которые РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:12
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
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353
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конституция рф, владимир путин, общество

Путин оценил деятельность рабочей группы по поправкам в Конституцию

17:12 03.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил деятельность рабочей группы по подготовке поправок в конституцию и сказал, что отметил для себя полезные вещи, которые планирует использовать в дальнейшей работе.
"С некоторыми из вас я, конечно, хорошо знаком на протяжении не одного года, но все-таки с подавляющим большинством членов рабочей группы у меня не было близких контактов. А с некоторыми из вас я вообще знаком раньше не был. Но я внимательно очень смотрел за вашей работой, смотрел за общественными, публичными дискуссиями, в которых вы принимали участие, и должен сказать, что меня очень порадовал и даже в отдельных случаях восхищал ваш уровень знаний, интеллектуальный уровень. Ну и, что еще важнее, желание и открытость позиций при отстаивании своих взглядов", - сказал он.
"Я не только с интересом, но и для себя тоже вещи полезные многие отметил, и тоже, пожалуй, - не буду сейчас называть конкретные вещи - тоже использую их потом в своей работе", - добавил Путин.
Он подчеркнул, что работа, которую "на свои плечи взвалила рабочая группа, была проведена с большим качеством, на самом высоком уровне".
"Рабочая группа помогла стране выйти на оптимальные решения, связанные с изменениями в основной закон, это совершенно очевидная вещь. И я хочу вас за это поблагодарить. Большое спасибо", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
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