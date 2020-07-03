https://ria.ru/20200703/1573863918.html
Путин оценил деятельность рабочей группы по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин высоко оценил деятельность рабочей группы по подготовке поправок в конституцию и сказал, что отметил для себя полезные вещи, которые РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:12
2020-07-03T17:12
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858467_0:0:3078:1732_1400x0_80_0_0_a70bd9f2df1cdfe3b03a64e5ea30c7a4.jpg
https://ria.ru/20200703/1573861608.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858467_0:0:3078:1732_1400x0_80_0_0_a70bd9f2df1cdfe3b03a64e5ea30c7a4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858467_80:0:2811:2048_1400x0_80_0_0_0ae7b3787eba4a1793a14ff21935aeb6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858467_421:0:2469:2048_1400x0_80_0_0_914182d7a3cff828ea4c13f5d1b3155b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, владимир путин, общество
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
высоко оценил деятельность рабочей группы по подготовке поправок в конституцию и сказал, что отметил для себя полезные вещи, которые планирует использовать в дальнейшей работе.
"С некоторыми из вас я, конечно, хорошо знаком на протяжении не одного года, но все-таки с подавляющим большинством членов рабочей группы у меня не было близких контактов. А с некоторыми из вас я вообще знаком раньше не был. Но я внимательно очень смотрел за вашей работой, смотрел за общественными, публичными дискуссиями, в которых вы принимали участие, и должен сказать, что меня очень порадовал и даже в отдельных случаях восхищал ваш уровень знаний, интеллектуальный уровень. Ну и, что еще важнее, желание и открытость позиций при отстаивании своих взглядов", - сказал он.
"Я не только с интересом, но и для себя тоже вещи полезные многие отметил, и тоже, пожалуй, - не буду сейчас называть конкретные вещи - тоже использую их потом в своей работе", - добавил Путин.
Он подчеркнул, что работа, которую "на свои плечи взвалила рабочая группа, была проведена с большим качеством, на самом высоком уровне".
"Рабочая группа помогла стране выйти на оптимальные решения, связанные с изменениями в основной закон, это совершенно очевидная вещь. И я хочу вас за это поблагодарить. Большое спасибо", - сказал президент.