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В Чувашии в этом году не откроют детские оздоровительные лагеря
Члены оперативного штаба Чувашии приняли решение не открывать детские оздоровительные лагеря в республике этим летом, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:12
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чувашская республика (чувашия)
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353
60
коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), чувашская республика (чувашия), общество

В Чувашии в этом году не откроют детские оздоровительные лагеря

17:12 03.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПередвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Члены оперативного штаба Чувашии приняли решение не открывать детские оздоровительные лагеря в республике этим летом, сообщает пресс-служба главы региона.
"По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежды Луговской, несмотря на то, что в регионе продолжает снижаться количество инфицированных COVID-19, для "перехода на второй этап снятия ограничений оснований пока нет". Члены оперативного штаба, просчитав все "за" и "против", сошлись во мнении, что загородные лагеря Чувашии этим летом открывать нецелесообразно", - говорится в сообщении.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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Отмечается, что этот запрет не коснется республиканского детского санатория "Лесная сказка". Здесь планируют с 15 июля после проведения всех санитарно-эпидемиологических мероприятий принимать маленьких пациентов, которые нуждаются в санаторно-курортном лечении.
"Лесная сказка" – медицинская организация, имеющая соответствующую лицензию. Это детский санаторий, где работают опытные медицинские работники. Я считаю, что можно принять решение по открытию санатория для детей, которые нуждаются в реабилитации", - отметила Луговская.
Всего на территории Чувашии зарегистрировано 5253 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 2960 человек, 34 пациента скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Чувашская Республика (Чувашия)Общество
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