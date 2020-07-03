https://ria.ru/20200703/1573863885.html
В Чувашии в этом году не откроют детские оздоровительные лагеря
Члены оперативного штаба Чувашии приняли решение не открывать детские оздоровительные лагеря в республике этим летом, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:12
2020-07-03T17:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
чувашская республика (чувашия)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573191711_0:305:3091:2044_1400x0_80_0_0_55488771059828dfce6872d768f0fd42.jpg
https://ria.ru/20200703/1573828723.html
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573191711_0:305:3091:2044_1400x0_80_0_0_55488771059828dfce6872d768f0fd42.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573191711_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_1290fe434ad98a88b71edba872da5607.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573191711_47:0:2094:2047_1400x0_80_0_0_5e6bf08eb792ffee0caac43c52266562.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), чувашская республика (чувашия), общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Члены оперативного штаба Чувашии приняли решение не открывать детские оздоровительные лагеря в республике этим летом, сообщает пресс-служба главы региона.
"По словам руководителя Управления Роспотребнадзора
по Чувашии Надежды Луговской, несмотря на то, что в регионе продолжает снижаться количество инфицированных COVID-19, для "перехода на второй этап снятия ограничений оснований пока нет". Члены оперативного штаба, просчитав все "за" и "против", сошлись во мнении, что загородные лагеря Чувашии этим летом открывать нецелесообразно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этот запрет не коснется республиканского детского санатория "Лесная сказка". Здесь планируют с 15 июля после проведения всех санитарно-эпидемиологических мероприятий принимать маленьких пациентов, которые нуждаются в санаторно-курортном лечении.
"Лесная сказка" – медицинская организация, имеющая соответствующую лицензию. Это детский санаторий, где работают опытные медицинские работники. Я считаю, что можно принять решение по открытию санатория для детей, которые нуждаются в реабилитации", - отметила Луговская.
Всего на территории Чувашии зарегистрировано 5253 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 2960 человек, 34 пациента скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.