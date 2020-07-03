В Чувашии в этом году не откроют детские оздоровительные лагеря

Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Члены оперативного штаба Чувашии приняли решение не открывать детские оздоровительные лагеря в республике этим летом, сообщает пресс-служба главы региона.

"По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежды Луговской, несмотря на то, что в регионе продолжает снижаться количество инфицированных COVID-19, для "перехода на второй этап снятия ограничений оснований пока нет". Члены оперативного штаба, просчитав все "за" и "против", сошлись во мнении, что загородные лагеря Чувашии этим летом открывать нецелесообразно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот запрет не коснется республиканского детского санатория "Лесная сказка". Здесь планируют с 15 июля после проведения всех санитарно-эпидемиологических мероприятий принимать маленьких пациентов, которые нуждаются в санаторно-курортном лечении.

"Лесная сказка" – медицинская организация, имеющая соответствующую лицензию. Это детский санаторий, где работают опытные медицинские работники. Я считаю, что можно принять решение по открытию санатория для детей, которые нуждаются в реабилитации", - отметила Луговская.

Всего на территории Чувашии зарегистрировано 5253 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 2960 человек, 34 пациента скончались.