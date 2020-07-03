https://ria.ru/20200703/1573863853.html
В Германии неизвестный выстрелил в десятилетнего ребенка
Неизвестный выстрелил в десятилетнего мальчика в немецком городе Хемниц (федеральная земля Саксония), не исключен ксенофобский мотив преступления, говорится в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:11
2020-07-03T17:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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саксония, хемниц, германия, в мире
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Неизвестный выстрелил в десятилетнего мальчика в немецком городе Хемниц
(федеральная земля Саксония
), не исключен ксенофобский мотив преступления, говорится в заявлении на сайте саксонской полиции.
По сообщению полиции, инцидент произошел в минувшую среду, ребенок находился недалеко от игровой палатки, когда незнакомец выстрелил. Мальчик получил ранение бедра, ему была оказана помощь. Отмечается, что он лечился амбулаторно.
"В связи с тем, что десятилетний пострадавший является афганским гражданином, нельзя исключать ксенофобский мотив неизвестного преступника", - подчеркнули в полиции.
На месте происшествия была обнаружена пластиковая пуля, которая, по сообщению правоохранителей, указывает на то, что в ребенка могли стрелять из пневматического оружия. В настоящее время проводится расследование, разыскиваются свидетели инцидента.