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В Германии неизвестный выстрелил в десятилетнего ребенка
Неизвестный выстрелил в десятилетнего мальчика в немецком городе Хемниц (федеральная земля Саксония), не исключен ксенофобский мотив преступления, говорится в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:11
саксония
хемниц
германия
в мире
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РИА Новости
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353
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саксония, хемниц, германия, в мире

В Германии неизвестный выстрелил в десятилетнего ребенка

17:11 03.07.2020
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© AP Photo / dpa/Sebastian GollnowПолиция в Германии
Полиция в Германии
© AP Photo / dpa/Sebastian Gollnow
Полиция в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Неизвестный выстрелил в десятилетнего мальчика в немецком городе Хемниц (федеральная земля Саксония), не исключен ксенофобский мотив преступления, говорится в заявлении на сайте саксонской полиции.
По сообщению полиции, инцидент произошел в минувшую среду, ребенок находился недалеко от игровой палатки, когда незнакомец выстрелил. Мальчик получил ранение бедра, ему была оказана помощь. Отмечается, что он лечился амбулаторно.
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"В связи с тем, что десятилетний пострадавший является афганским гражданином, нельзя исключать ксенофобский мотив неизвестного преступника", - подчеркнули в полиции.
На месте происшествия была обнаружена пластиковая пуля, которая, по сообщению правоохранителей, указывает на то, что в ребенка могли стрелять из пневматического оружия. В настоящее время проводится расследование, разыскиваются свидетели инцидента.
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СаксонияХемницГерманияВ мире
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