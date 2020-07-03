В Германии неизвестный выстрелил в десятилетнего ребенка

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Неизвестный выстрелил в десятилетнего мальчика в немецком городе Неизвестный выстрелил в десятилетнего мальчика в немецком городе Хемниц (федеральная земля Саксония ), не исключен ксенофобский мотив преступления, говорится в заявлении на сайте саксонской полиции.

По сообщению полиции, инцидент произошел в минувшую среду, ребенок находился недалеко от игровой палатки, когда незнакомец выстрелил. Мальчик получил ранение бедра, ему была оказана помощь. Отмечается, что он лечился амбулаторно.

"В связи с тем, что десятилетний пострадавший является афганским гражданином, нельзя исключать ксенофобский мотив неизвестного преступника", - подчеркнули в полиции.