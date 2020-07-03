Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573863820.html
В индийском штате Харьяна произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в штате Харьяна на севере Индии, о жертвах и пострадавших не сообщается. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:10
харьяна
нью-дели
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_0:188:3600:2213_1400x0_80_0_0_c3e4b0bca498c6170fd87b3ccce6a9d6.jpg
https://ria.ru/20200703/1573835920.html
харьяна
нью-дели
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_0:188:3600:2213_1400x0_80_0_0_c3e4b0bca498c6170fd87b3ccce6a9d6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_200:0:3400:2400_1400x0_80_0_0_a6bd7c707e50fee5f35471eeaedd7a9d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_600:0:3000:2400_1400x0_80_0_0_5be4fe5c84688b666365b95246368267.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
харьяна, нью-дели, индия, в мире

В индийском штате Харьяна произошло землетрясение магнитудой 4,7

17:10 03.07.2020
102
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в штате Харьяна на севере Индии, о жертвах и пострадавших не сообщается.
По данным национального центра сейсмологии, эпицентр землетрясения находился в 63 километрах к юго-западу от Гургаона, второго крупнейшего города штата, и залегал на глубине 5 километров.
Землетрясение вызвало серию толчков в столице Индии Нью-Дели, расположенном в 31 километре от Гургаона. Толчки продолжались несколько секунд.
Пациенты и медицинские работники одной из больниц Мехико после землетрясения. 23 июня 2020
Вчера, 11:23
Сейсмолог рассказал о землетрясениях в Мексике
100000
Обсудить 0
ХарьянаНью-ДелиИндияВ мире
Рекомендуем
Сейсмограф
У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,2
Полиция в Германии
В Германии неизвестный выстрелил в десятилетнего ребенка
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Челябинский лжекосметолог получила пять лет колонии
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
В Чувашии в этом году не откроют детские оздоровительные лагеря
Логотип Greenpeace
Greenpeace заплатит штраф за протесты на буровой установке BP в Британии
Постоянный представитель РФ в ЮНЕСКО Александр Кузнецов
Постпред при ЮНЕСКО напомнил об ограничении в Киеве прав русскоязычных
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 62 997
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин оценил деятельность рабочей группы по поправкам в Конституцию
Вид на город Воронеж
Люди являются главным богатством Воронежской области, заявили в облдуме
Вильнюс
Литва передала России ноту из-за информации по нефтедобывающей платформе
Автомобиль Следственного комитета РФ
Бывший тренер, надругавшийся над девятью детьми, пойдет под суд
Сотрудник правоохранительных органов в защитной маске в Ереване
В КС Армении не пустили судью, которого хотят уволить
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин: россияне при голосовании определили для власти четкие приоритеты
Здание Государственной Думы РФ
У преступлений нацистов не должно быть срока давности, заявили в Госдуме
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Болсонару наложил вето на обязательное ношение масок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Премьер Японии распорядился оказать помощь при эвакуации из-за ливней
03:51Глава Group-IB назвал три главные киберугрозы на ближайшее десятилетие
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
Лента новостейМолния