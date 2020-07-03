https://ria.ru/20200703/1573863803.html
Челябинский лжекосметолог получила пять лет колонии
Суд назначил наказание в виде 5 лет колонии общего режима жительнице Магнитогорска Челябинской области, которая без соответствующего образования делала... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:11
2020-07-03T17:11
магнитогорск
челябинская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
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магнитогорск, челябинская область, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости.
Суд назначил наказание в виде 5 лет колонии общего режима жительнице Магнитогорска Челябинской области
, которая без соответствующего образования делала пластические операции, одна из которых привела к обезображиванию лица клиентки, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.
По данным надзорного ведомства, жительница Магнитогорска
без лицензии на осуществление медицинской и косметологической деятельности, не имея сертификата по специальностям "косметология" и "пластическая хирургия", не являясь врачом-косметологом и пластическим хирургом, с июля по октябрь 2019 года в нежилом помещении без спецоборудования оказывала населению косметологические услуги. Так, в сентябре 2019 года женщина, получив от клиентки 15 тысяч рублей, сделала ей подтяжку лица. В итоге пластическая операция привела к обезображиванию лица. Прокуратура добавляет, что согласно заключению судебно-медицинского эксперта, рубцы являются неизгладимыми, так как для их устранения необходимо оперативное вмешательство.
Уголовное дело, возбужденное по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица), было направлено в Ленинский райсуд Магнитогорска в январе 2020 года.
"Судом виновной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевшей о взыскании причиненного морального вреда на сумму 200 тысяч рублей, уточняется в сообщении.