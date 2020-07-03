Путин: россияне при голосовании определили для власти четкие приоритеты

"Это дает возможность еще раз обратить внимание всех: и правительства, и Федерального собрания, глав регионов, местных органов власти - на принципиальный и знаковый момент. Граждане России своим решением утвердили изменения в конституции. А значит, определили для нас с вами четкие приоритеты. И этими приоритетами мы все - сейчас обращаюсь к своим коллегам в различных уровнях власти - мы все должны и будем руководствоваться в своей работе", - сказал он в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию.