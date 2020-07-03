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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200703/1573863723.html
Путин: россияне при голосовании определили для власти четкие приоритеты
Граждане России, проголосовав за поправки к конституции, определили четкие приоритеты, которыми должны руководствоваться все уровни власти, заявил президент РФ... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:09
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
политика
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, владимир путин, политика

Путин: россияне при голосовании определили для власти четкие приоритеты

17:09 03.07.2020
1363
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Граждане России, проголосовав за поправки к конституции, определили четкие приоритеты, которыми должны руководствоваться все уровни власти, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это дает возможность еще раз обратить внимание всех: и правительства, и Федерального собрания, глав регионов, местных органов власти - на принципиальный и знаковый момент. Граждане России своим решением утвердили изменения в конституции. А значит, определили для нас с вами четкие приоритеты. И этими приоритетами мы все - сейчас обращаюсь к своим коллегам в различных уровнях власти - мы все должны и будем руководствоваться в своей работе", - сказал он в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию.
Путин также подчеркнул, что нельзя оставлять без внимания конструктивные предложения граждан, которые трудно было реализовать именно на конституционном уровне.
"Я поддерживаю предложение, которое сегодня прозвучало: эти инициативы обязательно - наших граждан - надо учесть и в законах, и в подзаконных актах, и в практической деятельности органов государственной власти. Ничто, что является важным, полезным для страны, и что было вынесено на поверхность общественной дискуссии гражданами страны, ничего не должно быть забыто", - подчеркнул президент.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Сами придумали, сами прорекламировали (втюхали), сами народ похвалили....типа это народ хочет, так и будем делать. А чё, удобно!
3 июля, 17:25
True Story
1400103
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