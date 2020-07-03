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Постпред при ЮНЕСКО напомнил об ограничении в Киеве прав русскоязычных
Россия надеется, что ЮНЕСКО отреагирует на ограничения права русскоязычного населения Латвии и Украины обучаться на родном языке, заявил постоянный... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:08
александр кузнецов
верховная рада украины
юнеско
владимир зеленский
латвия
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оон
украина
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр кузнецов, верховная рада украины, юнеско, владимир зеленский, латвия, европа, оон, украина, в мире

Постпред при ЮНЕСКО напомнил об ограничении в Киеве прав русскоязычных

17:08 03.07.2020
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ в ЮНЕСКО Александр Кузнецов
Постоянный представитель РФ в ЮНЕСКО Александр Кузнецов
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель РФ в ЮНЕСКО Александр Кузнецов. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Россия надеется, что ЮНЕСКО отреагирует на ограничения права русскоязычного населения Латвии и Украины обучаться на родном языке, заявил постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов на 209-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО.
"Надеемся, что руководство организации продолжит взятый курс на борьбу с дискриминацией в области образования и найдет способ отреагировать на действия Латвии и Украины, которые на законодательном уровне ограничили права русскоязычного населения обучаться на родном языке", - приводит слова выступления Кузнецова МИД РФ.
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Постпред также отметил, что образование должно и далее играть ведущую роль в деятельности ЮНЕСКО. Кроме того, он добавил, что Россия активно участвует в научной деятельности ЮНЕСКО.
"Считаем, что в следующей среднесрочной стратегии наука должна быть выделена в отдельную стратегическую цель. Приветствуем инициативу по провозглашению 2022 г. международным Годом фундаментальных наук. Считаем, что упор в ее реализации следует сделать на содействие африканским странам и малым островным государствам", - сказал он.
В середине января Верховная рада Украины приняла закон "О полном общем среднем образовании", который позволяет существенно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском. В марте президент Владимир Зеленский закон подписал. Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка. Позже Зеленский сказал, что нужно определить, справедливы ли языковые квоты, которые действуют на Украине, и призвал навести порядок в этом вопросе.
Ранее Сейм Латвии запретил преподавание в частных вузах на нелатышском языке. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский, который является родным для 40% населения, имеет статус иностранного. В Латвии работает несколько крупных частных вузов, в которых преподавание осуществляется в том числе на русском языке.
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