Постпред при ЮНЕСКО напомнил об ограничении в Киеве прав русскоязычных

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Россия надеется, что Россия надеется, что ЮНЕСКО отреагирует на ограничения права русскоязычного населения Латвии Украины обучаться на родном языке, заявил постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов на 209-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО.

"Надеемся, что руководство организации продолжит взятый курс на борьбу с дискриминацией в области образования и найдет способ отреагировать на действия Латвии и Украины, которые на законодательном уровне ограничили права русскоязычного населения обучаться на родном языке", - приводит слова выступления Кузнецова МИД РФ.

Постпред также отметил, что образование должно и далее играть ведущую роль в деятельности ЮНЕСКО. Кроме того, он добавил, что Россия активно участвует в научной деятельности ЮНЕСКО.

"Считаем, что в следующей среднесрочной стратегии наука должна быть выделена в отдельную стратегическую цель. Приветствуем инициативу по провозглашению 2022 г. международным Годом фундаментальных наук. Считаем, что упор в ее реализации следует сделать на содействие африканским странам и малым островным государствам", - сказал он.

В середине января Верховная рада Украины приняла закон "О полном общем среднем образовании", который позволяет существенно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском. В марте президент Владимир Зеленский закон подписал. Россия призвала международные правозащитные институты ООН , ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка. Позже Зеленский сказал, что нужно определить, справедливы ли языковые квоты, которые действуют на Украине, и призвал навести порядок в этом вопросе.