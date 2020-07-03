На Вологодчине расширят возможности елового питомника

ВОЛОГДА, 3 июл – РИА Новости. Порядка 55 миллионов рублей направят власти Вологодчины на расширение питомника селекционного центра по выращиванию сеянцев ели, что позволит достичь 100% лесовосстановления к 2024 году, сообщает пресс-служба правительства области.

Вологодская область является участником федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Проектом предусматривается поэтапное восстановление ежегодно вырубаемых и погибающих лесных насаждений. В 2019 году этот показатель выполнен на 85 процентов - лесовосстановление было проведено на площади 78,5 тысяч гектаров.