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На Вологодчине расширят возможности елового питомника
Порядка 55 миллионов рублей направят власти Вологодчины на расширение питомника селекционного центра по выращиванию сеянцев ели, что позволит достичь 100%... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:08
вологодская область
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353
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вологодская область, экономика

На Вологодчине расширят возможности елового питомника

17:08 03.07.2020
89
© Flickr / tree-speciesВетка ели
Ветка ели
© Flickr / tree-species
ВОЛОГДА, 3 июл – РИА Новости. Порядка 55 миллионов рублей направят власти Вологодчины на расширение питомника селекционного центра по выращиванию сеянцев ели, что позволит достичь 100% лесовосстановления к 2024 году, сообщает пресс-служба правительства области.
Расширение питомника увеличит его производительность в три раза, она составит 4,5 миллионов сеянцев с закрытой корневой системой в год. "Этот комплекс - очень важный проект, который позволит нам сохранить самое главное богатство Вологодской области - лес. Комплекс для выращивания саженцев полностью закроет потребность в лесном материале и даст нам возможность выполнить задачи, поставленные президентом страны", - сказал РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников.
Вологодская область является участником федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Проектом предусматривается поэтапное восстановление ежегодно вырубаемых и погибающих лесных насаждений. В 2019 году этот показатель выполнен на 85 процентов - лесовосстановление было проведено на площади 78,5 тысяч гектаров.
Город Вологда
2 июля, 16:40Вологодская область
Нацпроекты на Вологодчине будут профинансированы без сокращений
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